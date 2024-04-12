Российская «дочка» Google требует от материнской компании 10 млрд руб.

«Гугл» перечислил эти деньги в качестве дивидендов и налогов. Конкурсный управляющий, занимающийся его банкротством, считает, что главный акционер вывел прибыль, зная о бедственном положении «дочки».

Валерий Таляровский, конкурсный управляющий ООО «Гугл», 10 апреля подал заявление в Арбитражный суд Москвы. В нем он требует от Google International вернуть 10 млрд руб., выплаченных российской компанией в конце 2021 г., пишет «Интерфакс».

Сумма требований складывается из дивидендного платежа в 9,5 млрд руб. и 500 млн руб., перечисленных в бюджет в качестве налога на прибыль с дивидендов от российских организаций иностранным.

По мнению управляющего, выплата дивидендов производилась в то время, когда дочерняя компания уже находилась в предбанкротном состоянии, ее финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов».

На момент выплаты значительной суммы дивидендов в пользу своего 100%-ного участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, (...) фактически вывел из своего оборота около 10 млрд руб., избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США, — пишет Таляровский.

Как замечает управляющий, дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет — не за 2020 г, а за 2015-2017 гг., а выплаченная владельцу сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО на конец 2020 г. Таким образом, Google International, зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов, намеренно принял решение о распределении прибыли российской «дочки».

Как рассказывал DK.RU, ООО «Гугл» было признано банкротом в октябре 2023 г. В реестре кредиторов значится почти 900 компаний. Годом ранее имущество и активы российского лица Google на 1,5 млрд руб. были арестованы по нескольким искам от телеканалов. Они требовали восстановить доступ к своим аккаунтам на YouTube и взыскать судебную неустойку. Общие долги российского подразделения Google перед кредиторами составляют более 20 млрд руб.