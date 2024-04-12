Связанная с Маликом Гайсиным компания приобрела земли сельхозназначения

Компания «Свердловскдорстрой» приобрела более 1 тыс. га земли в Бардымском и Суксунском районах Пермского края. Экс-владелец, ОАО «Жемчужина» (входило в холдинг «Ашатли»), был признан банкротом.

Компания «Свердловскдорстрой» приобрела через торги более 390 га земли в Бардымском районе Пермского края и ок. 700 га — в Суксунском, заплатив за участки 2,054 млн руб. и 4,395 млн руб.

Эти земли можно использовать только для ведения сельского хозяйства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 г. ПАО «Свердловскдорстрой» принадлежало Ляйсане Ахуновой и ООО «Средуралинвест-МТ». Они контролировали почти 60% общества. Бенефициаром ООО «Средуралинвест-МТ» на июль 2023 г. был свердловский бизнесмен Малик Гайсин.

Напомним, что сейчас Малик Гайсин находится под домашним арестом. Ему предъявлены обвинение по трем статьям: ст. 160, ч. 4 УК РФ «Растрата в особо крупном размер», ст. 201, ч. 1 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 160 ч. 1 УК РФ «Присвоение».

В чем конкретно обвиняют бизнесмена:

В выдаче с 2016 по 2018 гг. займов подконтрольным компаниям ООО «Уралтрейдконсалтинг» (168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (165 млн руб.). Таким образом бизнесмен причинил заводу «Исеть» ущерб в 333 млн руб. В переводе в 2019 г. 30 млн руб. со счетов завода «Исеть» аффилированному с ним ООО «Бордж» под предлогом внесения средств в уставной капитал. В выдаче с 2018 по 2019 гг. подконтрольным компаниям ООО «Березовский хлеб», ООО «Копейский хлебокомбинат», ООО «Первоуральский хлебокомбинат» и ООО «Сысертский хлебокомбинат» займов на общую сумму 22,8 млн руб. Этим бизнесмен причинил имущественный ущерб заводу «Исеть».

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с Малика Гайсина 628 млн руб. В эту сумму оценили убытки за неисполнение госконтракта на заводе «Исеть», которым владел бизнесмен.