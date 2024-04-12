В Коуровской обсерватории запустят астрофизическое шоу

Астрономическая обсерватория УрФУ станет площадкой научного туризма. Посетители смогут самостоятельно наблюдать за звездами и фотографировать космические объекты на свои «зеркалки».

В конце апреля в Коуровской астрономической обсерватории запустят программу «Астрофизическое шоу», во время которого гости познакомятся с методами спектральных исследований, узнают, как определить химический состав звезд и туманностей, и увидят спектры различных газов и веществ.

Коуровская астрономическая обсерватория расположена не в самом удачном месте — близость к крупным городам и не лучший астроклимат сильно ограничивают возможности научных исследований. Поэтому, с одной стороны, мы продолжаем решать научные задачи, не требующие идеальных астроклиматических условий — исследования относительно ярких переменных звезд и экзопланетных систем. С другой стороны, мы приняли решение немного трансформировать работу обсерватории и развивать другие виды деятельности, в том числе и научный туризм, — отмечает исполняющий обязанности директора Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский.

В обсерватории отреставрировали и приспособили для наблюдений 450 мм телескоп АЗТ-3. В ближайшем будущем посетители смогут сделать с его помощью собственные фотографии космических объектов на свои зеркальные камеры. Сейчас студенты УрФУ разрабатывают компактный телескоп для съемки Луны и звезд на смартфоны.

В павильонах телескопов и в лабораторном корпусе посетители смогут познакомиться с историей Вселенной, исследованиями Солнца, космоса, экзопланет и в сфере астрохимии. На карбоновом полигоне Свердловской области (расположен на территории Коуровской астрономической обсерватории) гости увидят оборудование для наблюдения за глобальными климатическими изменениями.

Мы знакомим гостей с основными созвездиями и интересными объектами нашего уральского неба. На самые интересные объекты мы смотрим в телескопы, установленные на нашей смотровой площадке, — говорит Вадим Крушинский.

Сегодня в обсерватории проводят дневные и вечерние экскурсии.

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