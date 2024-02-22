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Как продать Сысерть. История экскурсовода, краеведа и общественника Александра Савичева

Как продать Сысерть. История экскурсовода, краеведа и общественника Александра Савичева
Иллюстрация: Личный архив Александра Савичева

«Просто знать историю мало. Людям интересна история города через линзу личного опыта, правда-матка именно от местного – почему у нас заводы закрываются и как мы зарабатываем здесь…».

#ТУРИЗМ#СВОЕ ДЕЛО

Малые города сейчас включаются в гонку за туризм. В каждом есть историческое наследие. Но не всем удается привлечь туристов. Общаясь с представителями туристской сферы региона, мы часто слышим, что «Сысерть легко продать»: она уже раскручена, ее поддерживают власти, там есть туркластер, но выяснилось, что дело не только в этом.

DK.RU встретился с одним из самых известных экскурсоводов и общественников Сысерти, и мы поговорили о том, как можно привлечь туристов, что действительно цепляет людей.

Сысерть, Свердловская область

Когда ты стал увлекаться историей родного края и почему?

— Интерес к истории у меня появился с 12 лет. Можно сказать, что именно с этого возраста я исследую Сысерть вдоль и поперек. В свое время я учился на архитектора и учителя географии. Это позволило посмотреть на Сысерть и ее наследие под разными углами. Я до сих пор учусь, прохожу разные курсы по сохранению культурного наследия в прошлом году стал выпускником федеральной программы «Архитекторы.рф» от правительства. Планирую продолжать учиться и пока не знаю, чем я буду дальше заниматься.

Сейчас ты достаточно известный экскурсовод, может ли приносить доход такая деятельность или это хобби?

— Чтобы получать доход, нужно трудиться на нескольких смежных в этой сфере работах, что я и делаю. Кроме экскурсионной, это педагогическая деятельность. Я провожу в центре внешкольной работы краеведческие конференции и семинары.

Кроме того, я разрабатываю сувениры, помогаю предпринимателям как эксперт. У меня есть свой музей на старом металлургическом заводе Турчаниновых-Соломирских. Конкретно музейную тему очень сложно развивать с точки зрения доходности, мы все время идем ближе к нулю и то благодаря помощи.

В последнее время меня самого удивляет, что мой опыт становится интересным за пределами области. Меня приглашают в разные города в других регионах РФ, где я провожу школы экскурсоводов.

Центр внешкольной работы, Сысерть

А что с заводом? Он, как я понимаю, средоточие туристской жизни города на него завязаны масштабные культурные проекты, «Лето на заводе», например, которому, как известно, не досталось грантовой поддержки в этом году…

— История с заводом Турчаниновых-Соломирских по-прежнему частная. Несколько зданий принадлежит муниципалитету. В прошлом году Сысерть выкупила самое большое здание, остальная территория по-прежнему частная, и фестиваль «Лето на заводе» — они всего лишь арендаторы, и я тоже. Мы на равных. Грант не выиграло «Лето на заводе». У меня с финансированием стабильно. Но я думаю, что у ребят все получится… Они, как писал Бажов, смекалистые.

Как продать краеведческие знания? Нужно же их предложить людям так, чтобы они захотели это узнать.

— Порой мы относимся к экскурсиям очень классически и считаем, что главное — блок знаний, и это 100% успеха. На самом деле здесь на первом месте взаимодействие человек-человек, и нужно знать все, что знают об этом специалисты индустрии гостеприимства. Кроме того, экскурсовод — это в каком-то роде и педагог, и продавец.

Это у многих хромает. Особенно, когда нужно выходить на большие школьные группы. Общению и взаимодействию с людьми можно учиться бесконечно, поэтому я называю это искусством.

Второй момент, важный для успеха, — это линза твоего личного отношения к городу как экскурсовода. Большинство путешествующих хочет узнать правду о городе от местного жителя — чем живет население, как зарабатывает… То есть людям нужен не классический сюжет истории города, а правда-матка.

Экскурсия Александра Савичева

Мне часто задают неожиданные вопросы, а почему у вас ливневка так устроена или почему у вас заводы закрываются. В первом случае я включаю архитектора, во-втором — историка и рассказываю о том, что есть такая эпоха, есть предпосылки к этому…

Я сам кайфую, когда приезжаю в разные города на экскурсию, а ее ведут не историки, а журналисты или металлурги — они рассказывают историю города со своего сценария жизни, и ты проникаешься.

После таких экскурсий я эти города отмечаю на своей карте, потому что для меня очередной город «ожил». Была такая акция в соцсетях — «чек-лист городов, которые ты посетил». Так вот я коллекционирую не города, а людей в этих городах и их истории.

Может быть, поэтому сейчас становятся популярными авторские экскурсии. Все знают, что местные жители очень редко ходят на экскурсии по своему городу. В моем случае местные — это львиная доля экскурсантов. Потому что я ставлю задачу удивлять. И вот чем интереснее эта линза личного опыта, тем больше людей приезжает.

Кроме моих знаний по истории, я использую разные интерактивные штуки, в том числе дополненную реальность. Я активно участвую в развитии Сысерти. Личное взаимодействие с городом тоже очень важно.

У меня есть идея создать школу экскурсоводов для таксистов, потому что именно таксист — тот самый первый местный, который больше всего проводит экскурсий, но нелегально…

Может быть, когда-то таксисты потеснят классических экскурсоводов-историков. Как бы то ни было, но «рассказ со своей колокольни» как экскурсионный жанр набирает обороты. Экскурсовод — это пограничная профессия… Здесь важно не ограничиваться знанием истории.

Ты коллекционируешь истории экскурсоводов? Как Бажов — сумасшедший коллекционер людей?

— «Бажов — сумасшедший коллекционер людей» — это формулировка специалистов музея Павла Петровича Бажова. Все исследователи с разных ракурсов стараются подойти к творчеству Бажова, переосмыслить его. Я больше на Бажове специализируюсь как человек, который пытается найти и показать конкретные локации или места, которые он описал в своих сказах, и которые сохранились до наших дней, чтобы понимать, что мы до сих пор живем во вселенной, созданной им.

Возьмем «Серебряное копытце». В Сысерти до сих пор существует улица, где жила Даренка. Это улица Глинная, так раньше называлась Шейнкмана. Но школьники Сысерти этого не знают, и для них это произведение какое-то аморфное… а когда ты начинаешь рассказывать, что вот именно здесь жили те самые Потопаевы, всегда кто-то вспоминает, что у них в классе тоже есть Потопаевы…

Самое интересное, что Бажов же не сказки писал, а были — бывальщину… В сказке больше вымысла и чуть-чуть правды, в случае с Бажовым, если объяснять на апельсине, из 9 долек целого апельсина — 8 конкретные локации, конкретные места, люди, истории и только одна долька — волшебство. Вселенная, которую он описал, реальна, и мы ее можем увидеть до сих пор — мы внутри нее, а не снаружи. 

А насколько легко продавать экскурсию в Сысерть по сравнению с другими городами? В Сысерти есть улицы, по которым ходили герои сказов Бажова, есть «Лето на заводе», другие фестивали, туркластер опять же.

— В моем случае все началось еще до мэйнстрима. Я начал проводить экскурсии в 2014 г. — тогда я открыл первое экскурсионное городское бюро. Все удивлялись, даже туроператоры, что про исторический центр Сысерти можно рассказывать больше 20 минут. Для всех Сысерть была сосредоточена в ограниченных локациях — музей Бажова и краеведческий музей, фарфоровый завод и Тальков камень, а я стал раскрывать историю города через архитектуру, через здания, через заводовладельцев, в том числе показывая, как эти места описаны Бажовым. И люди стали удивляться.

Я проводил экскурсии по три и по пять часов, но не все выдерживали… Хотя я могу и 8, и 12 часов, конечно. Одну такую экскурсию я запомнил, тогда мы в рамках «Бажов-феста» — фестиваля современного искусства от ГЦСИ — в 2016 г. проводили экскурсию для участников. Я тогда познакомился со многими известными людьми Екатеринбурга — художниками, дизайнерами, журналистами…

На экскурсии по Сысерти, завод Турчаниновых-Соломирских

Благоустройство, фестивали и толпы экскурсоводов в Сысерти появились позже. Сначала я ходил один в историческом центре, местные жители шутили, что это сумасшедший мальчик, которому заняться нечем. Сейчас это место стало настолько популярным, что я сам себе создал конкуренцию и это хорошо меня бодрит.

Здорово, что екатеринбургская команда «Лета на заводе» восхитилась Сысертью и эту тему тоже развивает. Мы стараемся друг друга усилять. Хотя мы все по-разному смотрим на Сысерть, спорим, дискутируем, но это тоже нормально. Радует, что объектов показа становится больше. Видно, как и местные начинают потихонечку понимать, что Сысерть — это исторический город, не только промышленный.

Я также всегда говорил, что Сысерть — не просто Уральская Рублевка, не просто лес и шашлычный отдых, а гораздо глубже. В Сысерти сохранилось много зданий и сооружений, относящихся к истории горнозаводской цивилизации.

Приехав в Сысерть, ты можешь понять, как раньше строились такие города. В Тагиле и в Реже этот аспект сохранился по крупицам, а у нас и завод, и плотина, и усадьба заводовладельцев, и дом рабочих, и храм, и школа, которая с 1735 г. до сих пор работает, и больница и заводское кладбище. Поэтому мы иногда используем лозунг «если хочешь посмотреть Урал, приезжай в Сысерть». Тагил, конечно, впереди всех со своим наследием Демидовых, но и у нас тоже есть что посмотреть.

Иногда я общаюсь с предпринимателями, у которых есть идеи открыть кафе, музеи, культурные образовательные учреждения, магазины. Я чувствую, что волна пошла, что все это притягивается именно к туризму.

Читайте также на DK.RU рассказ историка, краеведа, журналиста и экскурсовода Светланы Ураловой об Ирбите — в рамках проекта «Что я там не видел»

Автор: Татьяна Юстус
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