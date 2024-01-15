«Когда рубль — царь и бог». История самого торгового города Урала

В XIX в. Ирбит с населением 2 тыс. чел. принимал более 100 тыс. гостей на ярмарке. Здесь продавали тысячи товаров и диктовали цену на пушнину всему миру. В 2023 г. он получил статус музея. Почему?

Ирбит — колыбель уральской торговли. Здесь в 1643 г. учреждена одна из крупнейших российских ярмарок, место встречи российских, азиатских и европейских купцов. К XIX в. она выросла до невиданных для Урала размеров.

Воображение поражают не только цифры, но и изобильное купеческое наследие — жилые и доходные дома XIX — нач. XX вв. Здесь их около двух сотен. Напомним, в 2023 г. на уровне областных властей Ирбит решено сделать городом-музеем.

Но почему именно здесь, а не в других городах Урала, построенных раньше — и так же на берегу рек и пересечении торговых путей, появилась знаменитая ярмарка? Почти каждое поселение Зауралья могло стать значимым форпостом между Западом и Востоком в силу географического положения. К концу XVII в. Верхотурско-Тобольский земледельческий район насчитывал почти 80 слобод. Однако торговля пошла в таких масштабах только в Ирбите. Как здесь зародилось зерно, из которого вырос феномен Ирбитской ярмарки?

DK.RU на этот вопрос ответила историк, краевед и журналист Ирбита Светлана Уралова В рамках проекта «Что я там не видел».

Почему сюда пришли русские

— После окончания Смуты начинается активное заселение Зауралья русскими. В 1631 г. на берег реки Ирбей пришли 32 русских семьи. Так появилась Ирбеевская слобода, далее — Ирбит. Слобода — значит свободное поселение. Ирбитчане очень гордятся тем, что здесь никогда не было крепостного права. Здесь всегда жили свободные люди. Более того, по документам они отправлялись в Ирбит «своею охотою».

Сюда пришли беломестные казаки — те, у кого не было никаких ограничений по оброкам и податям. По сути, абсолютно свободные люди, но не имевшие земли. За освоение государственных наделов они получали право шесть лет пахать землю, кормиться с нее и не платить оброк, а затем сдавать его в виде ржи или ячменя.

Кроме того, у ирбитчан было еще одно очень важное, но не так хорошо осознаваемое, как земледелие, дело — насаждение российской государственности.

Страна на тот момент была уже большая, но половина ее населения понятия не имела, кто живет в России.

Закрепление на этой земле славянского населения было важной вехой освоения окраин. Границей российского государства по тем временам был Епанчин-юрт (будущий Туринск). Ирбит и Туринск, по некоторым данным, построены на месте заброшенных татарских или калмыцких поселений. К 1500 г. они были разорены, но тем не менее оставались важными стратегическими точками на карте России.

Первые ирбитчане пришли сюда не просто так. Они обосновались здесь целенаправленно. Само слово «ирбея» трактуется как «съезжее место» — место свободной торговли и обмена, а значит, здесь максимально безопасно.

Генеральный план Пермской губернии, Ирбитского уезда. Сочинен в Перми. 1797 г. Фрагмент

Со временем, как и в других поселениях, в Ирбите появился храм — церковь Богоявления. Название сыграло важную роль в формировании центра притяжения разного народа. Богоявление или Крещение — зимний праздник. Зимой на Урале и в Сибири прокладывались короткие дороги между населенными пунктами — реки замерзали. Поэтому на Крещение сюда стали съезжаться жители окрестных деревень.

Мост через р. Ирбея. Наши дни. Фото DK.RU

Как здесь началась торговля

— Тогда торговля представляла собой натуральный обмен. Денег в обиходе крестьян почти не было. Меняли шило на мыло, козу на овцу — кому что нужно. И, понимая, что сюда в праздник съезжается народ, из леса стали выходить манси, жившие поблизости. Они приносили шкурки животных и меняли их на зерно.

Довольно скоро манси попали в зависимость от хлеба. Сами они хлеборобами никогда не были, но сразу оценили ценность продукта долгого хранения. Когда в лесу большой снег (как в этом году) побегай-ка за добычей!

Манси со шкурками и рыбой на ирбитской ярмарке, нач. ХХ в.

Баба от бабы, жаба от жабы — пошли разговоры о том, что здесь можно дешево купить шкурки. И скоро в Ирбит поехали купцы из европейской части России. Первые поселенцы сюда пришли в 1631 г., а в 1643 г. официально царским указом был объявлен торжок — не в Епанчин-юрте, который старше на 30 лет и также стоит на реке, а именно в Ирбите.

Где торговля, там и взятки?

— Раньше не было других больших государственных дорог, кроме Бабиновской, которая шла в Ирбит с северной стороны, то есть через Соликамск-Верхотурье-Туринск. От Ирбита на юг расползались дороги местного значения.

Когда купцы ехали через Верхотурье в ту или другую сторону, они платили пошлину. То есть купцы из европейской части России платили дважды, а те, кто ехал с юга, не платили вообще. Со временем западные купцы начали искать обходные пути, а таможня стала терять деньги. В итоге верхотурская таможня поставила в Ирбите свой пост и назначила ответственных за сбор податей.

Теперь, по идее, купцы, привозящие в Ирбит товар, должны были оформлять его официально.

Первые конные бега и ставки на скачки

— Деньги в те времена перевозили на лошадях. От породы лошади зависела не только судьба капитала, но и жизнь ездока. Годами в России культивировалась порода орловских рысаков, чтобы возить богатых наездников.

Если в обозе идет обычная лошадь, а из куста средь бела дня выскакивают разбойники и хватают ее под уздцы, она смирно останавливается: слава богу — перерыв! Она с утра этот обоз тянет, уже устала.

Рысак более вынослив и ведет себя абсолютно по-другому. Обычные лошади стараются людей обходить, а орловским рысакам все по барабану.

Если владелец капитала едет по зимней дороге на орловском рысаке, и на него вдруг выскакивают разбойники и пытаются схватить коня под уздцы, то они будут затоптаны или раскиданы в разные стороны. А рысак в это время набирает ход, спасая жизнь и деньги ездока.

Красивые, сильные рысаки ценились высоко. Чтобы понять, какой быстрее и выносливее, устраивались бега. Ипподромом служила река Ирбея. В 1902 г. тюменское общество любителей конного бега предложило выделить Ирбиту деньги для строительства всепогодного ипподрома.

Почему в Ирбите «поперла» торговля

— До определенного времени ирбитчане не имели права торговать. Изначально они были крестьянами, а при той сословной системе крестьянин мог торговать только продукцией собственного производства, и только с воза или телеги. Он не имел права построить даже временную лавку. Поэтому местные жители во время торгов могли заработать только гостеприимством. Сюда приезжали купцы с миллионным состоянием, но видит око, да зуб неймет.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1774 г. на Урал пришли пугачевские войска. Они двигались в Сысерть, чтобы там набрать оружия, а в Ирбитской слободе были деньги, меха, золото.

Войска Пугачева остановились недалеко от слободы, в Зайцево, и стали засылать в Ирбит посыльных, чтобы городок сдался без боя. Но ирбитчанам такое предложение не было интересно — по сути оно означало, что они позволят себя ограбить.

В Ирбите собралось ополчение и неожиданно разгромило Пугачева с его войском. Ирбитчане не были воинами, но, видимо, очень сильно не хотели отдавать свое.

После этого Екатерина присваивает Ирбиту статус города, а всех крестьян, приписанных к слободе, делает мещанами. Она издает указ, который разрешает мещанам строить лавки, гостиные дворы, магазины, торговать из домов и «никому в том препятствия не чинить». Более того, на несколько лет она снимает с ирбитчан торговые пошлины и дает деньги на строительство магистрата, школ. И добавляет: «А ежели сенат еще что полезное для этого города предложит, я всегда готова рассмотреть».

Ну тут прорвало… Сотню лет ирбитчане учились торговать, и наконец появилась такая возможность. Торговать начал весь город. Началось активное строительство каменных домов — денежки стали водиться практически у всех.

Доходные дома и индустрия гостеприимства в Ирбите

— 1858 г., по данным, зафиксированным в диссертации земского врача Павла Серебренникова, здесь проживало 2 тыс. 433 человека, а на ярмарку приехало 100 тыс. Всех надо накормить и где-то поселить. И если у одного купца денег немного и он согласится на флигель, то другого надо обеспечить приличной квартирой.

Доходный гостевой дом. Фото DK.RU

Гостевые дома во второй половине XIX в. строились на два или даже на три этажа. Первый этаж был, как правило, техническим и не использовался для проживания или использовался теми, у кого денег очень мало. На первом этаже ставилась печь, которая отапливала все остальные помещения через специальные тепловые продухи. В неярмарочное время в этих домах вообще никто не жил, они функционировали примерно один месяц в году.

На центральной площади располагался гостиный двор (крытый рынок) — примерно 27 корпусов и 370 лавок в несколько рядов. Сюда привозили около 10 млн пушных шкурок, 32 тыс. самоваров, 14 тыс. граммофонов — это только три позиции… но еще есть вилки, ложки, поварешки, кожи, ткани и много чего еще. 47% российского чая расторговывалось в Ирбите. Все это распродавали всего за месяц.

В те времена Ирбит диктовал цены на пушнину всему миру. Потому что здесь пушной аукцион проводился первым в году — в январе. Какие цены устанавливались на Ирбитской ярмарке, от тех и плясали все остальные.

Гостиный двор в Ирбите зданием не был никогда. Это всегда был комплекс построек, настоящее торговое сердце Ирбитской ярмарки. Весь город во время ярмарки превращался в единый деловой и торговый центр. Организовать его — задача серьезная. И горожане с ней справлялись.

Корпуса гостиного двора Ирбита, начало XX в.

В середине XIX в. город несколько раз сгорал в одночасье и отстраивался заново. И жители пришли к тому, что надо строить из кирпича. Первое, что было построено из кирпича, — храм.

Из-за пожаров цирки, балаганы, театры и публичные дома разрешено было строить только за границей городского поселения, за рекой Серебрянкой. Там находился и первый ирбитский театр. Он был деревянным. Именно там застрелили актрису Разумовскую (это описано в романе «Приваловские миллионы»).

Как здесь появился Пассаж

— Когда деревянный театр пришел в негодность, встал вопрос отстроить его все-таки в центре города. Здание получилось по тем временам поистине величественным. В 1856 г. на его строительство было выделено 60 тыс. руб.

А купцы-то ходят и смотрят на эту домину — хорошее место под магазины. В Ирбите в те времена бог и царь был рубль. Договорились. В 1864 г. сюда приезжает антрепренер Александр Головин, и ему выкатывают цену аренды театра: 600 руб. за сезон. «В своем ли вы уме», — отвечает самый известный в те времена антрепренер Российской Империи.

Так что в 1864 г. в только что построенном здании театра открывается более 40 самых модных магазинов Ирбита. Это место становится точкой невероятного притяжения. На третьем этаже играл оркестр, на перекрытии между вторым и третьим этажами пели девушки-хористки. Понизу маршировал казацкий хор. Здесь проходили балы, аукционы, благотворительные вечера. В простой одежде в Пассаж не пускали, только в приличной. На входе стояли два швейцара.

Пассаж — сердце Ирбита. Фото нач. ХХ в.

В ирбитском Пассаже продавали золото, бриллианты, швейцарские часы, инкрустированное оружие, музыкальные инструменты, в том числе из США.

Когда спустя пару лет в Ирбите появилась первая дизель-машина, освещение появилось только в Пассаже. Первый двухканальный телефон соединил земство не с полицейским управлением, а именно с Пассажем. Идти-то далеко — через дорогу!

Пассаж. Наши дни. Фото DK.RU

Местные легенды

— На ярмарку вахтовым методом приезжали работать не только купцы и промышленники, но также банкиры, нотариусы, фотографы, представительницы самой древней профессии, аферисты. Множество историй про причуды богачей были записаны в воспоминаниях ирбитчан.

Однажды кяхтинский купец (имевший несколько плантаций чая в Китае) решил погулять по Пассажу. Приходит, рвется туда, а ему говорят:

— Извините, закрыто!

— Как закрыто, я же слышу — девки поют!

— Нет, снят Пассаж.

— Как снят?

— Господа сидят, девушек слушают, заплатили…

— Кто там сидит?

— Казанцев, Морозов и Стахеев.

— Сколько заплатили?

— 1,5 тыс. руб.

— На бери две и гони их в шею!

Казанцев был местным богачом (в революцию его расстреляли вместе с Зязиными), а Морозов и Стахеев — личности, известные на всю Россию и за ее пределами. Их попросили выйти. Они, в свою очередь, тоже предложили две с половиной тысячи — за то, чтобы незваного гостя выгнали.

Фото. Савва Морозов — мультимиллионер, один из самых богатых людей Российской Империи, потомственный предприниматель и меценат

Напомню, двухэтажный дом рядом с Пассажем в Ирбите можно было купить за те же 2,5 тыс. руб. Кяхтинский купец после непродолжительного торга предложил 5 тыс. руб., и столпы отечественной экономики сдались. Кяхтинский услужливо пригласил их остаться в выкупленном им на один вечер Пассаже, и они вместе продолжили отдыхать.

На экскурсии по Ирбиту вам расскажут:

Как на Урале сторговали швейцарские часы за сладкие булочки;

Как здесь сложилась традиция обезглавливать памятники;

Как Татищев ездил в Москву хлопотать за перенос уральской ярмарки на Уктус;

Как с Иртыша в Ирбит возили живых, но пьяных осетров.

Ирбитская ярмарка начала затухать, когда на Урале проложили железную дорогу через Екатеринбург — мимо Ирбита. В годы советской власти ярмарочная торговля в Ирбите продолжалась, но постепенно сошла на нет. Расцвет Ирбитской ярмарки пришелся именно на XIX в. Сейчас ярмарка возрождается в виде мультикультурного проекта, который включает в себя фестиваль народных промыслов, фестиваль ландшафтного театра, национальных подворий, торговлю чаем, множество концертов, выставок, развлекательных программ. Она проходит летом и здесь можно купить изделия ручной работы, которые привозят сюда со всего Урала.

Фотографии к статье: Ирбитская ярмарка. (Е. Вершинин, Н. Корепанов, А. Дмитриев, В. Сухих) — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011 г.

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