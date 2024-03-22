Где на Урале можно не только отдохнуть, но и попробовать себя в камнерезном искусстве

Тот случай, когда выходные или отпуск можно провести с пользой: в Свердловской области придумали, как учить туристов делать украшения из камней, которые предлагают тут же и найти.

Поселок Нейво-Шайтанский (в народе — Нейво-Шайтанка) находится в 30 км от Алапаевска, в 50 км от Режа, в 100 км от Нижнего Тагила и 133 км от Екатеринбурга. То есть в пределах одного бака бензина и не более двух часов езды от крупных городов Свердловской области.

Изначально поселок развивался, как и другие на Урале — с 1735 г. здесь было железоделательное производство, которое прекратило существование в 1993 г. И был бы поселок типичным очагом горнозаводской цивилизации, если бы не одно обстоятельство: местная земля богата самоцветными камнями.

В 1968 г. здесь начала работать Нейвинская геологоразведочная станция. Сюда приехали специалисты — геологи и ювелиры. Они организовали добычу и обработку самоцветных камней — аметистов, бериллов, топазов и других.

В 90-е годы предприятие распалось, шахты затопили, специалисты разъехались. Но местные жители, которые работали на нем, не захотели бросать любимое дело — работу с камнем. Они продолжили это делать самостоятельно, оборудовав камнерезные мастерские прямо дома.

Камнерезное искусство в Нейво-Шайтанском живо до сих пор. Здесь работают несколько мастеров. Они поставляют свою продукцию в разные регионы России. Так что если вы на Алтае купите в качестве сувенира какое-нибудь изделие из камня, знайте, возможно, его сделали здесь.

Местные активисты, мастера народно-художественных промыслов, историки и краеведы задумали организовать в поселке туристический кластер. Основная идея — привлекать в поселок не только любопытных граждан, желающих отдохнуть на берегу речки и погулять на свежем воздухе, но и тех, кто хочет научиться работе с камнем.

DK.RU в рамках проекта «Что я там не видел» побывал в гостях у мастера народно-художественных промыслов (НХП), предпринимателя, основательницы компании «URAL САМОЦВЕТ» Надежды Лаптевой. Она показала нам не только свою мастерскую, но и достопримечательности поселка, познакомила с местными хранителями истории и культуры, рассказала про будущий кластер.

Про туркластер «Самоцветный край. Поселок мастеров»

Туркластер в Нейво-Шайтанском по сути — это шесть неравнодушных граждан. В поселке зарегистрировано четыре субъекта НХП — официально оформленные мастера народно-художественных промыслов. Однако здесь проживают и работают и незарегистрированные мастера. Нейво-Шайтанка сейчас — это поселок мастеров. Но про него пока мало кто знает.

«Кластер мы организовали для того, чтобы люди знали и слышали о нас, чтобы к нам приезжали и знакомились с нашим делом. Иначе мы скоро вымрем как динозавры. У нас нет преемственности. Есть такой турмаршрут «Самоцветный край». В него входят Реж и Мурзинка, а нас все объезжают, хотя мастера-то находятся здесь. Изделия-сувениры из камня, которые продаются на этом турмаршруте, делаем мы», — рассказывает Надежда Лаптева.

Нейво-Шайтанский оказался в стороне от турмаршрута, потому что здесь не было тематической локации. Когда турфирмы из Нижнего Тагила узнали, что здесь организовался туркластер, сразу предложили сотрудничество. Однако они возят туристов большими автобусами — от 20 человек, иначе нерентабельно. А такое количество туристов в мастерскую на дому не приведешь.

Изначально здесь хотели строить терем Хозяйки медной горы. Но это оказалось сложно: не хватает времени и рабочих рук — все заняты на основной работе. И вот совместно с местной администрацией мастера нашли для своего кластера удачную локацию — двухэтажное здание бывшей больницы, построенное в первом десятилетии ХХ века, еще в императорской России.

Здание сохранило архитектурные черты всех эпох, которые оно захватило. Внутри оно напоминает дворец или старинный купеческий особняк — благодаря лестницам и оконным проемам, но двери и остальное убранство — явное наследие советской эпохи. В общем, локация атмосферная, особенно для креативных людей.

Стоит отметить, что здание находится на высоком берегу реки Нейва. В этом месте она течет между отвесных скал и горных массивов, поэтому пейзажи здесь очень живописные, местные жители называют это место своей Швейцарией.

На первом этаже будущего креативного кластера должны разместиться камнерезные мастерские и музей камня. Здесь можно будет не только купить изделие, но также попробовать его сделать самостоятельно. На втором этаже будет краеведческий музей, он сейчас как раз переезжает сюда.

То есть кластер — это проект, который уже находится в процессе воплощения. Сейчас его основная движущая сила — музейные работники. Это три женщины — директор, экскурсовод и хранитель музейных предметов. Они с помощью местных жителей уже перевезли сюда первые витрины.

«Камнерезная история будет развиваться под руководством Сергея Бусыгина. У него богатая коллекция камней и он готов ее предоставить. У него уже есть своя готовая туристическая программа», — рассказывает Надежда Лаптева.

Здесь туристам покажут весь путь камня от того момента, когда его нашли, до того, как из него получилось изделие. Неподалеку, в Ватихе, есть отвалы — порода, которую выкопали и теперь она лежит на поверхности. Там туристы смогут сами поискать камни. Чаще всего здесь находят аметисты.

Поиск аметистов, фото: Надежда Лаптева

Аметисты. Фото: Надежда Лаптева

В потенциале этого места никто не сомневается: поселок находится в центре транспортной развязки. Есть кафе для обедов и база отдыха «Нейва», которые готовы сотрудничать с кластером.

Про местные исторические артефакты

Краеведческий музей в Нейво-Шайтанском очень добротный. Создан по крупицам из того, что хранилось в семьях местных жителей. Некоторые экспонаты очень любопытные. Например, коллекция фарфора с клеймами знаменитых фабрик России и мира или коллекция обуви XIX в. в прекрасной сохранности — надевай и иди.

Фарфор настолько тонкий, что просвечивает, если смотреть на свет

Женские галоши

Женская обувь нач. ХХ в.

Экспозиция «Ремесло и торговля» содержит артефакты истории купеческих династий, о которых мы уже рассказывали, здесь, например, есть счета из торгового дома Агафуровых, и даже коробка из-под чая кяхтинского купца, который торговал на Ирбитской ярмарке и про которого там сохранился исторический анекдот.

В 19-м веке с ростом населения в поселке увеличился спрос на продукцию кустарных ремесленных мастерских, стала процветать торговля. Появились местные купцы, которые держали здесь магазины и лавочки. В музее чудом сохранились их книги, счета и некоторые вещи.

Дочь купца Павла Чернавина в революцию не уехала из России. Она закончила в Невьянске учительские курсы и долго работала в Нейво-Шайтанке учителем физики. В советское время она была удостоена ордена Ленина, несмотря на то, что была купеческого происхождения. В Нейво-Шайтанке сохранилось здание лавки купца Павла Шаньгина, в нем, кстати, до сих пор находится магазин.

В музее множество предметов быта конца XIX — начала ХХ вв. Это время смело можно назвать эпохой расцвета торговли и предпринимательства в уральской провинции. Светильники, лампы, самовары, утюги, швейные машинки, детские коляски — все это можно здесь увидеть. Торговцы насыщали местные рынки всем необходимым для жизни, повышая ее уровень.

Развивалось и местное производство — в те времена в поселке было более 50 мастерских, не считая нескольких кузней. Шорники, пимокаты, гончары работали до середины ХХ в., пока их ремесло было востребовано. Но сейчас, к сожалению, большинство ремесел утрачены.

Платок конца XIX в.

«В поселке есть только один мастер берестяного дела, да и то он занимается этим не для продажи, а для души. Жаль, что такие ремесла уходят от нас. В деревне они до сих пор нужны: их продукция интересна туристам, да и в хозяйстве бы пригодилось», — считает хранитель музейных ценностей Светлана Балина.

В 1960-х гг. здесь было положено начало еще одному ремеслу — камнерезному, которому местные жители не дали умереть. Тогда здесь возникла Нейвинская геологоразведочная станция и шахты по добыче самоцветов.

В 1975 г. был построен цех по обработке камня, где стали изготавливать бижутерию. Для организации производства приехали специалисты-ювелиры, а работников набрали из местных жителей. В шахтах добывали аметисты (Ватиха) и даже кристаллы топаза (Мокруша). Однажды был найден топаз весом в 43 кг.

Сейчас никаких разработок и добычи на территории не ведется. Когда предприятие закрылось и шахты затопили, появился первый кооператив, а потом мастерство подхватили местные жители и стали развивать. Даже камни продолжают добывать самостоятельно.

«На Урале часто встречается камень тангезит — шлак, который образуется под местными котельными. Он похож на стекло, его так и называют иногда — «драконье стекло». Так вот под старыми доменными печами в Нейво-Шайтанке образовался тангезит голубого цвета. Местные мастера копают его и используют. С ним работать сложно, но он очень красивый», — рассказала Надежда Лаптева.

Тангезит, фото: Надежда Лаптева

Чем необычен храм в Нейво-Шайтанском

В Нейво-Шайтанском есть храм, который является местной достопримечательностью и предметом гордости местных жителей.

Храму Петра и Павла в этом году исполняется 274 года. С ним связаны практически все судьбы тех, кто здесь жил и живет. Сейчас в храм стоит зайти, кроме религиозных убеждений, еще и для того, чтобы полюбоваться его убранством. Он стал вместилищем местных ремесел — резьбы по дереву, камнерезного и ювелирного искусства, а также живописи. Здесь собраны лучшие работы местных мастеров. Иерей Сергей Беляков является хранителем этих богатств и некоторых местных легенд.

При храме уже давно работает реабилитационный центр. Здесь живут те, кто хочет избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, те, кто попал в трудную ситуацию. Центр бесплатный и состоит в реестре реабилитационных центров России. Реабилитация здесь тоже связана с народными промыслами.

Сергей Беляков показывает фрески и иконы, которые написали местные мастера. Один из них — выпускник реабилитационного центра, к живописи он приобщился именно здесь. Резные киоты — особый предмет гордости, потому что они очень дорогие, как любая другая ручная работа. Их сделали также выпускники центра. Сейчас у них своя мастерская под Екатеринбургом.

Резные киоты и фрески работы уральских мастеров

Здесь можно полюбоваться филигранью (ажурный узор из проволоки, напаянный на металлический фон) от местных мастеров или камнями, вшитыми в покровцы, — все это сделали люди, живущие здесь. Центральный престол выложен местным гранитом (камнем), как и купель с полным погружением, которая находится прямо в храме.

«Когда-то давно, примерно 150 лет назад, в Нейво-Шайтанке жили две очень богатые семьи. Они занимались добычей золота. И, будучи покровителями храма, они оснастили его очень богато — украшения, подсвечники, чаши — все здесь было золотое. Когда сюда пришли красногвардейцы, они первым делом побежали в храм. Но к их приходу уже ничего не осталось. Говорят, что все это запрятано где-то в ходах под храмом. Многие пытались найти, но безрезультатно. Каждое лето здесь ходят люди с металлоискателями, но никто ничего так и не нашел», — отец Сергей поделился с DK.RU местной легендой, которая привлекает сюда туристов не хуже любой достопримечательности.

Мастерская. Экономика и камни

Как начать такой стартап, что для этого нужно?

Надежда Лаптева:

— Сначала я пошла учиться к мастеру-ювелиру: нужно было попробовать — получится или нет. В принципе, научить можно любого. Но профессия творческая, поэтому с первого занятия ясно — пойдет дело или не пойдет.

На уроки сходила три-четыре раза. Потом поставила дома горелку и начала потихоньку работать. Со временем приобрела ювелирный столик, припой и другие нужные в профессии вещи. Оснастить рабочее место ювелира несложно. Горелка, например, сейчас стоит 8-9 тыс. руб., навороченную можно найти за 15 тыс. руб.

Рабочее место мастера-ювелира

В этом деле главное — усидчивость. Чтобы что-то стало получаться, я работала до 2-3 часов ночи ежедневно. Со временем пошли заказы, рук стало не хватать. Сейчас я работодатель: у меня работают три ювелира.

С каких изделий начинали?

— Первый ходовой товар — гарнитуры «троечка» — это серьги и кольцо. Сейчас заказывают все. Я работаю с оптовиками. У всех разные заказы и условия. Есть такие, которые присылают нам свой камень, чтобы мы его завальцевали (закрепили камень в оправу) и сделали кабошоны (способ огранки камня, при которой он приобретает гладкую выпуклую форму без острых граней).

Кабошоны, опаловидный кахолонг

Мы работаем по принципу минимум обработки, максимум естественности. К нам идут те, кто любит камень. Вот любит человек яшму, ему ничего не надо, только чтобы было видно именно ее красоту. Поэтому в нашей работе главное — увидеть и не испортить. Философия мастера заключается в том, что камень сам по себе самодостаточен — нужно принести эту красоту в мир, вот и все.

Как на вас повлияла текущая экономическая ситуация?

— Цены на камни выросли. То, что мы покупаем на ярмарках, добывают по всему миру. Малахит, например, возят из Заира, агаты — из Ботсваны. Они привязаны к доллару, поэтому цены повысили. А мы вынуждены цены держать, потому что не хотим потерять контакты поставщиков. К нам, к мастерам в Нейво-Шайтанке, изначально шли, потому что дешевле, хотя качество у нас хорошее.

1,2,4 - агаты; 3,7 - флюориты; 5 - серафинит; 6 - сапфирин

Почему вы решили развивать туризм?

— Туризм мы решили развивать, чтобы вдохнуть жизнь в наш поселок. Производство ювелирных изделий считается одним из самых значимых уральских промыслов, которые сейчас актуально возрождать.

В принципе спрос есть, но он падает. Мы почувствовали, что наступают времена, когда людям насущные нужды — хлебушек с молочком — важнее. На падение спроса влияет и то, что люди все меньше знают про камни. Раньше про них рассказывали в школе, сейчас — нет.

В Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле есть училища камнерезного искусства. Но чтобы человек туда пошел, он изначально должен хотя бы иметь представление об этой работе.

Камни в мастерскую покупаются по мере надобности, стоят по-разному, здесь аммониты — 12 тыс. 600 руб. за 600 гр.

Спрос поддерживается за счет того, что мастеров осталось мало. Я имею в виду таких, кто хочет развиваться. Сейчас большинство ювелиров умеет только штамповку делать и швензы (основа сережек) пристегивать. Поэтому на ярмарках встречаются люди, которые на Урале ищут специалистов для Костромы, хотя Кострома считается ювелирной столицей России.

Расскажите вкратце путь камня от того, как его нашли в земле, до того, как его купили в виде серег.

— Сначала из природного камня делаются кабошоны-заготовки. Потом они попадают в руки мастера, который смотрит на них и придумывает, что с ними сделать. Далее камень попадает в работу к ювелиру, который превращает заготовку в серьги, кольца, подвески или другие изделия.

Хороший мастер за день может сделать 7-10 гарнитуров из кольца и серег. Правда, это зависит еще и от формы камня.

Взаимодействие с участниками рынка происходит на выставках, таких как «Минерал-Шоу» в Екатеринбурге. Там встречаются потенциальные покупатели и продавцы со всей России. Привозят и сырье, и изделия. Ярмарка проходит каждый месяц. Также мы ездим на выставки в Москву: покупаем редкие камни, которых у нас нет.

Когда вы продаете, вы рассказываете людям о «силе камня»?

— Конечно, мы знаем некоторые нюансы продаж, потому что учились этому, но мы никогда никому ничего не навязываем. О «силе камня» я лично больше узнаю от покупателей. Например, что агат — это камень-собака, который защищает и оберегает своего хозяина. Кахолонг — камень материнства, а малахит — это детский оберег. Адуляр, или лунный камень, обладает хорошей женской энергетикой, лабрадор — «охраняет» дом.

«В природе гораздо больше цветов и оттенков, чем мы можем себе представить», здесь — агатовые жеоды

В продажах изделий из камней есть одна любопытная закономерность. Человек, подходя к витрине, видит множество образцов — глаза разбегаются. Он может перемерить или пересмотреть половину или все, но уйдет всегда с первым, который понравился.

Государство как-то поддерживает народно-художественные промыслы? Вы можете на что-то надеяться, если наступит форс-мажор?

— Государственная поддержка для народно-художественных промыслов — это субсидии. Очень хорошо, что в пандемию нам были выделены МРОТы на каждого работника. Мы этим выживали. Также мы два года получали субсидию как народно-художественные промыслы: нам оплачивали 50% истраченных электроэнергии и сырья, компенсировали затраты на выставки и ярмарки. В прошлом году мы участвовали в конкурсе «Уральские каникулы». Это не только соревнования. Мы полгода учились. Пришлось даже купить ноутбук, чтобы делать домашние задания. Бесплатное обучение в нашем мире сейчас, когда все так быстро меняется, — это хорошая поддержка.

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