Государство изъяло активы рыбопромышленных компаний Дальнего Востока на 21 млрд рублей

Изъятые компании считаются аффилированными «крабовыми королями». Ранее Генпрокуратура подала два иска к приморским рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд руб.

Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний по решению Арбитражного суда Приморского края, пишет «Интерфакс».

Речь идет о компаниях «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания». Общая стоимость этих активов, а также изъятой фирмы «Городское эко такси», составляет 21,8 млрд руб.

Изъятые компании считаются аффилированными с крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, так называемыми «крабовыми королями» Дмитрием Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым.

В январе 2024 г. Генпрокуратура подала два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд руб. При этом с Олега Кана требовалось взыскать более 358 млрд руб.

Генпрокуратура полагает, что компании предпринимателя вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, а затем продавали улов в другие страны, выводя полученные деньги на иностранные счета.

В марте 2024 г. в ходе очередного заседания по иску Генпрокуратуры сторона ответчика сообщила о смерти Кана в феврале 2023 г., однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

Напомним, что в 2020 г. против Олега Кана возбудили ряд уголовных дел. В частности предпринимателю инкриминируется организация преступного сообщества, контрабанда в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. т живого краба, уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,69 млрд руб.

По версии следствия, бизнесмен в 2014–2019 гг. декларировал краба по одной цене, а поставлял за границу по значительно более высокой. Кроме того, предприниматель использовал схему разделения единого крупного бизнеса и незаконно применял систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ранее сам Кан называл уголовные дела против него сфабрикованными. Он также утверждал, что с 2018 г. вышел из рыбного бизнеса и проживает за границей, сообщал DK.RU.