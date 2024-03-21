Крупный российский предприниматель инсценировал собственную смерть. Но не учел один момент

«Крабового короля» Олега Кана обвиняют в организации преступного сообщества и заказном убийстве. В ходе очередного суда представитель ответчика заявил, что тот мертв. Генпрокуратура этому не поверила.

В Арбитражном суде Приморского края прошло очередное заседание по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам. На нем один из представителей ответчиков заявил, что фигурант дела — бизнесмен Олег Кан, которого называют «крабовым королем», мертв. Представленную информацию юрист подкрепил выпиской с сайта Федеральной нотариальной палаты о наследственном деле г-на Кана, пишет Коммерсант.

Представитель Генпрокуратуры, в свою очередь, назвал смерть бизнесмена инсценировкой, так как ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили документы, согласно которым смерть Олега Кана не регистрировалась.

Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку. <...> Родственники Кана не обращались в органы ЗАГС несмотря на то, что законодательство обязывает обращаться с заявлением о смерти человека, — отметил представитель ведомства.

Год назад в сахалинских Telegram-каналах уже появлялась информация о смерти предпринимателя. Однако тогда Приморский краевой суд опроверг эти сообщения. Любопытно, что смерть г-на Кана в марте 2023 г. не подтвердил и его адвокат.

Олег Кан является фигурантом двух уголовных дел — о заказном убийстве и об организации преступного сообщества. Он объявлен в розыск. В приморском арбитраже рассматривается иск Генпрокуратуры на 376 млрд руб. Ответчики по нему — 31 компания и 29 физических лиц. Дело началось в 2020 г.

Ранее сам г-н Кан называл уголовные дела против него сфабрикованными. Он также утверждал, что с 2018 г. вышел из рыбного бизнеса и проживает за границей, сообщал DK.RU.

В августе 2023 г. в интернете активно курсировали слухи о том, что инсценировкой является смерть главы ЧВК «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина. Несмотря на то что факт гибели при авиакатастрофе был подтвержден, г-н Пригожин остался в санкционных списках Евросоюза (с умерших людей санкции снимают). Причина — в наследстве предпринимателя, которым, как отмечается в сообщении Европейского совета, могут «воспользоваться против Украины».