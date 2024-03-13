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Аркадий Волож вышел из санкционного списка ЕС, но в нем остался Евгений Пригожин. Почему?

Аркадий Волож вышел из санкционного списка ЕС, но в нем остался Евгений Пригожин. Почему?
Иллюстрация: pixabay.com / starhit.ru

Евросоюз убрал из санкционных списков восемь человек, пять из которых ушли из жизни в 2023 г. При этом санкции продолжают действовать в отношении покойного главы ЧВК «Вагнер». Все дело в наследстве.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Евросоюз убрал из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и Йозефа Хамблека. Последний — гражданин Словакии, возглавляющий европейское отделение мотоклуба «Ночные волки» (считается, что клуб близок к российским властям), передает РБК со ссылкой на Журнал Европейского совета. Санкции против них признали «неоправданными с юридической точки зрения».

Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 г. В тот же день он объявил, что покинет все должности в «Яндексе», сообщал DK.RU. Сам «Яндекс» в настоящее время проходит процедуру «заземления» — активы переходят из европейской юрисдикции в российскую.

Санкции также сняты с умерших людей — это командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023 г.), депутат Госдумы Николай Борцов (умер в апреле 2023 г.), депутат Госдумы Виктор Зубарев (умер в мае 2023 г.), замминистра обороны РФ Геннадий Жидко (умер в августе 2023 г.) и генерал-лейтенант Олег Цоков (погиб в июле 2023 г.).

Примечательно, что из санкционного списка не убрали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в прошлом году вместе с Уткиным (в результате авиакатастрофы — подробности на DK.RU).

Пригожин, «как сообщается, погиб», но его сын Павел является ключевым наследником и бенефициаром его активов, из-за чего принято решение оставить заблокированными санкции против имущества Евгения Пригожина, чтобы те не были использованы против Украины, — отмечается в сообщении Европейского совета.

Таким образом впервые была применена поправка из 12-го пакета санкций (декабрь 2023 г. — подробности на DK.RU), согласно которой можно не вычеркивать из санкционного списка умерших фигурантов, если ЕС видит риск использования их активов «для финансирования военных действий на Украине или других действий по дестабилизации в этой стране».

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Автор: Андрей Широков
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