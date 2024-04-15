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Прогнозы уральского бизнеса — самые оптимистичные за 10 лет

Прогнозы уральского бизнеса — самые оптимистичные за 10 лет
Иллюстрация: сгенерировано с помощью нейросети Stable Diffusion

Несмотря на дефицит кадров, рост цен и санкции, местные компании намерены развиваться. Как они себя чувствуют, и как оценивают экономическую ситуацию?

#ИССЛЕДОВАНИЕ#СОСПП#БИЗНЕС

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) представил результаты традиционного опроса руководителей предприятий о социально-экономической ситуации в 2023 г. В исследовании приняли участие руководители 102 предприятий и организаций, в которых занято 15,3% трудоспособного населения области. Они рассказали, с какими проблемами столкнулись в прошлом году, как их преодолели и какие ожидания связывают с 2024 г.

Драйверы роста

Более 90% опрошенных охарактеризовали экономическое состояние своей компании как положительное или стабильное — по сравнению с 2022 г. этот показатель увеличился на 10,9%. Число компаний, экономическое положение которых улучшилось, выросло больше чем в два раза. А тех, чье экономическое положение ухудшилось, стало в четыре раза меньше.

Чаще всего о положительных изменениях на своем предприятии заявляли представители среднего бизнеса — 64,3% от числа респондентов из указанного сектора. В прошлом году ни одно предприятие среднего бизнеса не сообщило об ухудшении экономического положения (в 2022 г. такой ответ дали 14,3% опрошенных).

Большинство представителей крупного и малого бизнеса также позитивно оценивают текущее положение дел на своем предприятии — по 50% опрошенных из этих секторов заявили, что их предприя­тия развиваются.

Прогнозы уральского бизнеса — самые оптимистичные за 10 лет 1

Главными факторами, способствующими развитию предприятий в 2023 г., респонденты назвали эффективную кадровую политику (40,2%), выход на новые рынки сбыта (30,4%) и вывод на рынок нового продукта (29,4%).

Ключевой проблемой, которая затрудняла развитие компаний, респонденты считают недостаток квалифицированных кадров — об ее актуальности заявили 76,5% опрошенных, что почти в полтора раза больше по сравнению с показателем 2022 г. В тройке также оказались рост цен поставщиков и международные экономические санкции. Но по сравнению с прошлым годом об актуальности этих проблем заявило меньшее число респондентов.

К санкциям адаптировались

Уровень зависимости от импортных комплектующих и оборудования по сравнению с прошлым годом снизился. Но эта проблематика остается критически важной примерно для трети компаний.

В зависимости от размера предприятий ситуация отличается: для малых и средних компаний вопрос замены импортных комплектующих и оборудования является наиболее критичным, для крупного бизнеса это менее актуальная проблема. Среди предприятий, отметивших критическую ситуацию с импортозамещением комплектующих и оборудования, 58,3% — представители промышленного сектора.

Участники опроса рассказали, что в прошлом году большая часть материалов была замещена через российских поставщиков. Комплектующие, узлы и оборудование приобретались как в России, так и у компаний из дружественных стран.

Несмотря на то, что спрос на российскую продукцию для производств растет, ее качество пока ниже, чем у зарубежных аналогов. Это главный фактор, который тормозит переход свердловских компаний на российское оборудование и комплектующие. Однако об этой проблеме говорит все меньше респондентов (в 2023 г. — 52%, в 2022 г. — 68,1%). Снижается и число компаний, которые отмечают, что нужных аналогов на российском рынке нет или стоят они очень дорого.

Бизнес Среднего Урала успешно адаптируется к новым условиям, внедряя новые продукты и технологии. В прошлом году больше половины предприятий увеличили ассортимент продукции, в основном крупные и средние.

Две трети респондентов заявили, что занимаются разработкой и внедрением новых технологий или производственных процессов на предприятии. Больше половины из них — представители обрабатывающей промышленности. 61,8% респондентов ответили, что разрабатывают и внедряют новые технологии самостоятельно. Треть участников опроса сообщала, что занимается этим совместно с российскими партнерами, в том числе с научными организациями и вузами. При этом более половины предприятий, участвовавших в опросе, не получали господдержку на развитие инноваций в прошлом году. Но заинтересованы в том, чтобы в будущем ею воспользоваться.

Прогнозы уральского бизнеса — самые оптимистичные за 10 лет 2

Выходят на новые рынки

В настоящий момент свою продукцию и услуги экспортирует 48% компаний-участников опроса, из них 15% увеличили долю поставок за рубеж — в основном это крупные промышленные предприятия. Высокий темп роста экспорта отмечен в машиностроении, химической промышленности, сфере НИОКР и проектирования, а также в логистике. При этом каждый пятый участник опроса проявляет интерес к расширению географии поставок.

Основными направлениями экспорта в прошлом году стали страны Евразийского экономического союза — туда свою продукцию и услуги поставляли более 37% участников опроса. Около 20% экспортировали в страны Центральной Азии, чуть меньше — в страны Восточной Азии. Предполагается, что и в 2024 г. эти рынки также будут интересны уральским компаниям.

  • В текущем году рынок ЕАЭС видят для себя перспективным: промышленный сектор, компании, предоставляющие услуги в области образования, НИОКР и финансового консалтинга, а также торговые компании.
  • В страны Центральной Азии свердловский бизнес собирается поставлять промышленную продукцию, образовательные услуги и НИОКР.
  • А в Восточную Азию, помимо промышленников и компаний из сферы образования, намерены поставлять свои услуги центры экспертизы и логистические компании.
  • Перспектив сотрудничества с рынками стран Европы и Северной Америки предприятия региона по понятным причинам не видят.

Прогнозы уральского бизнеса — самые оптимистичные за 10 лет 3

Контакт с властью налаживается

За прошедший год на Среднем Урале выросла удовлетворенность предпринимателей взаимодействием с региональными исполнительными органами власти. Если в 2022г. ее оценили на 3,72 балла из 5, то в 2023 г. — уже на 4,04 балла.

Удовлетворенность бизнеса взаимодействием с федеральными органами власти также подросла — с 3,77 до 4,03 балла из 5 возможных.

Объем отчетности нужно сокращать

Для многих предприятий актуален запрос на оптимизацию объема предоставляемой отчетности в различные ведомства. Исследование показало, что 19% компаний предоставляют отчетность в более чем 11 ведомств в течение года, еще 29% компаний готовят отчеты для 6–10 органов.

Снижение объемов обязательной отчетности перед надзорными органами — главное, что поможет компаниям сократить свои издержки в рамках контрольно-надзорной деятельности, считают участники опроса. Также многие заявили, что необходимо разработать простые и понятные инструкции для бизнеса по процедурам контроля и обязательным требованиям.

Авторы исследования пришли к выводу, что нужно активнее информировать предпринимателей о правилах и процедурах применения законов, так как многие бизнесмены не пользуются доступными инструментами для профилактики нарушений или обжалования результатов проверок.

Так, например, с 2023 г. компании получили возможность разрешать споры с контрольными органами в досудебном порядке — теперь это касается всех видов федерального контроля. Однако этой возможностью воспользовалось лишь 22,5% компаний. А каждый десятый руководитель назвал досудебное обжалование результатов проверок неэффективным инструментом.

Также в прошлом году продолжал действовать мораторий на проверки бизнеса — контрольные мероприятия проводились только по определенным категориям риска. Предприятия могли изменить свою категорию риска, но это сделали только 13,7% компаний.

Время развивать кадровый потенциал

Почти 59% респондентов считает, что дефицит кадров оказывает заметное влияние на деятельность их компании. Подбор персонала остается ключевой задачей , вне зависимости от сферы деятельности или размера.

Трудности с кадрами, обострившиеся во время пандемии в 2020 г., продолжают усугубляться, увеличиваясь примерно на 10% каждый год с 2016 г. Если в 2020 г. четверть опрошенных компаний не сталкивалась с дефицитом кадров, то сейчас таких компаний только 2,9%.

Около половины компаний отметили, что по сравнению с 2022 г. ситуация с кадрами ухудшилась. Дефицит сотрудников значительно возрос в 2023 г. по всем категориям работников. Выросла потребность компаний в:

  • высококвалифицированных специалистах — на 13,2% до 54,9%;
  • операторах, аппаратчиках, машинистах — на 23,2% до 46,1%;
  • руководителях организаций и структурных подразделений — на 6,8% до 24,5%;
  • неквалифицированных рабочих — на 4,6% до 27,5%;
  • работниках, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием — на 5,2% до 16,7%.

Наиболее эффективными инструментами развития кадрового потенциала компании считают партнерство с образовательными учреждениями нужного профиля, реализация программ наставничества и профориентацию школьников.

Заряжены оптимизмом

Прогнозы свердловских компаний на 2024 г. оказались самыми позитивными с 2014 г. Более половины предприятий — 60,8% — планируют стабильное развитие и увеличение числа работников, а еще 37,2% предполагают сохранение текущей ситуации. Впервые никто из участников опроса не заявил, что прогнозирует для своей компании негативный сценарий.

Прогнозы уральского бизнеса — самые оптимистичные за 10 лет 4

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9 тыс. человек не хватает промышленности Свердловской области

Автор: Елизавета Порошина
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