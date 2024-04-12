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Только по одному и через Госуслуги: правила использования электросамокатов ужесточат

Только по одному и через Госуслуги: правила использования электросамокатов ужесточат
Иллюстрация: DK.RU

Кикшеринг Whoosh запустил в Екатеринбурге программу, позволяющую вычислить тех, кто катается на самокатах по двое. Тем временем игроки рынка ищут решения для эффективной борьбы с нарушителями.

#ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ#НОВОСТИ

Компания Whoosh начала применять программу «Антитандем» в Екатеринбурге, анализирующую более 50 параметров. Если система решит, что на самокате едут два человека, она плавно снизит скорость и сообщит об этом водителю через приложение. Штрафовать и блокировать любителей тандема начнут после повторных нарушений.

В компании утверждают: тому, кто едет с тяжелым рюкзаком, переживать не о чем — система реагирует на количество человек, а не на вес.

Как сообщает 66.ru, в настоящий момент кикшеринговые компании озабочены ужесточением правил регистрации. Один из обсуждаемых вариантов — введение регистрации через портал «Госуслуги».

Whoosh, «Яндекс» и «Юрент» уже подписали меморандум, который поможет обмениваться информацией о нарушителях и блокировать их аккаунты во всех приложениях сервисов.

Напомним, что с 1 марта 2023 г. электросамокаты обрели официальный статус в Правилах дорожного движения (ПДД), тем не менее за прошлый год количество только зарегистрированных аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в стране на 182%. Свердловская область вошла в число семи российских регионов с наибольшим количеством происшествий после Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Тюменской, Омской и Челябинской областей.

Читайте на DK.RU, что делать, если на вас наехали, а также о способах решения проблемы с самокатами, предложенных юристом.

Автор: Виктория Говорковская
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