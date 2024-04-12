«Уральский марс» вошел в ТОП-10 «инопланетных» локаций России

Сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ выяснил, какие «инопланетные» места хотели бы посетить туристы. В числе таковых оказались и Долина Гейзеров на Камчатке, и даже челябинский Карабаш.

Ко Дню Космонавтики сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: какие «инопланетные» локации хотели бы посетить подписчики. На четвертом месте рейтинга оказался «Уральский марс» — карьер огнеупорных глин с необычным ландшафтом и цветом пород, расположенный под Богдановичем.

ТОП-10 выглядит так:

1. Долина Гейзеров на Камчатке — 38%;

2. Романцевские горы в Тульской области — 23%;

3. Марсианские горы республики Алтай — 9%;

4. «Уральский марс» — 8%;

5. Плато Путорана — 7%;

6. Озеро Эльтон в Волгоградской области — 5%;

7. Лавовое плато Янкито на острове Итуруп — 4%;

8. Борницкий карьер в Ленинградской области — 3%;

9. Поселок Барханы в Астраханской области — 2%;

10. Карабаш в Челябинской области — 1%.

Ранее DK.RU сообщил, что В Богдановиче до 2030 г. планируют создать туркластер «Уральский марс». В рамках кластера предполагается создать парк с дополненной реальностью, термальный комплекс на берегу реки Кунара и ряд других объектов. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд руб., деньги должны поступить в рамках госпрограмм и из внебюджетных источников.

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