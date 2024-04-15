В Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкомат

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Администрация Екатеринбурга хочет застроить кварталы № 9 и № 10 в Академическом районе. Речь идет об участке в границах улиц Чкалова, Академика Сахарова, Академика Парина и Амундсена.