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В Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкомат

В Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкомат
Иллюстрация: документация проекта

Администрация Екатеринбурга хочет застроить кварталы № 9 и № 10 в Академическом районе. Речь идет об участке в границах улиц Чкалова, Академика Сахарова, Академика Парина и Амундсена.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Согласно плану мэрии Екатеринбурга, до 2030 г. в Академическом появится целый комплекс общественных зданий:

  • военный комиссариат;
  • храм во имя святого страстотерпца Евгения Боткина;
  • общежитие-гостиница на 1000 мест;
  • детский сад на 200 мест;
  • комплекс зданий Уральского государственного медицинского университета: ректорат, учебные корпуса, лаборатория, виварий;
  • медицинский городок;
  • Уральский НИИ охраны материнства и детства.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 мая.

Ранее DK.RU сообщил, что госэкспертиза одобрила проект Академии детского и юношеского творчества в Академическом районе. Для здания выделят почти гектар земли в Преображенском парке, неподалеку от храма святых Божиих Строителей.

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Автор: Виктория Говорковская
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