В Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкомат
Администрация Екатеринбурга хочет застроить кварталы № 9 и № 10 в Академическом районе. Речь идет об участке в границах улиц Чкалова, Академика Сахарова, Академика Парина и Амундсена.
Согласно плану мэрии Екатеринбурга, до 2030 г. в Академическом появится целый комплекс общественных зданий:
- военный комиссариат;
- храм во имя святого страстотерпца Евгения Боткина;
- общежитие-гостиница на 1000 мест;
- детский сад на 200 мест;
- комплекс зданий Уральского государственного медицинского университета: ректорат, учебные корпуса, лаборатория, виварий;
- медицинский городок;
- Уральский НИИ охраны материнства и детства.
Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 мая.
Ранее DK.RU сообщил, что госэкспертиза одобрила проект Академии детского и юношеского творчества в Академическом районе. Для здания выделят почти гектар земли в Преображенском парке, неподалеку от храма святых Божиих Строителей.
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