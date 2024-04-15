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Угольная отрасль в опасности. Три российских региона бьют тревогу

Угольная отрасль в опасности. Три российских региона бьют тревогу
Автор фото: Виталий Тимкив. Иллюстрация: РИА Новости / Sputnik

Снижение мировых цен на уголь и сложности с логистикой из-за санкций вызвали серьезный спад в угольной отрасли России. Добывающие и обогатительные фабрики останавливаются: их склады переполнены.

#КРИЗИС#ЭКСПОРТ#НОВОСТИ

Власти Якутии сообщили об остановке работы двух обогатительных угольных фабрик компании «Колмар» из-за переизбытка угля на складах. Еще одна обогатительная фабрика работает только на половине мощности. Об этом, как передает Рамблер, заявил зампред правительства региона Джулустан Борисов на заседании комиссии Госсовета по энергетике.

По его словам, объем запасов составляет около миллиона тонн. Главной причиной такой ситуации стали проблемы с вывозом грузов.

«Экспорт в западном направлении приносит предприятиям убытки, но увеличить поставки на восток невозможно из-за перегруженности инфраструктуры», — отметил председатель верховного совета Хакасии Сергей Сокол. В этом регионе из-за невозможности вывоза топлива почти все угольные разрезы работают вполовину от своих возможностей, а трудовые коллективы отправлены в вынужденный отпуск.

О том, что «обстановка в отрасли складывается непростая», заявил и Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области — главного угольного региона страны.

По оценкам Центра ценовых индексов, поставки угля через порты юга и северо-запада убыточны для всех сортов угля, а на Дальнем Востоке заработать можно только на угле калорийностью 6 тыс. ккал на 1 кг.

Ключевыми проблемами представители отрасли считают снижение мировых цен на уголь, рост дисконта, который из-за западных санкций российские поставщики предлагают покупателям, высокие тарифы на перевозку по железной дороге и перевалку угля в портах.

Дополнительной сложностью стало возвращение с 1 марта экспортных курсовых пошлин, на которые правительство пошло из-за выпадения части бюджетных доходов.

Между тем в РЖД отчитались о падении загрузки: в лидерах по снижению уголь, нефть и строительные материалы. Проблема связана в основном с тем, что у России заметно сократился экспорт угля и нефти. А также с уменьшением числа активно строящихся объектов. Больше всего страдает южное направление, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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