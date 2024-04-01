Загрузка РЖД грузами падает: в лидерах по снижению уголь, нефть и строительные материалы

Проблема связана в основном с тем, что у России заметно сократился экспорт угля и нефти. А также с уменьшением числа активно строящихся объектов. Больше всего страдает южное направление.

Российские железные дороги испытывают недозагрузку составов с начала года. В январе-феврале снижение превысило 4%: динамика похожа на ту, которая наблюдалась в 2022 г., после начала военных действий на Украине (падение на 3,8%), пишет «Коммерсант». На 2023 г. РЖД планировали рост, но начавшееся в четвертом квартале падение привело к минусу по итогам года. Впрочем, это не самое глубокое падение в современной истории железных дорог, подчеркивает издание: в кризис 2008 г. в некоторые месяцы оно превышало 26%.

В первом квартале погрузка на РЖД, по предварительным оценкам, снизилась на 3,2% (до 295,7 млн тонн). Основные потери пришлись на перевозки угля на экспорт и строительных грузов внутри страны. С последними связаны наибольшие потери — 5,5 млн тонн, или минус 17%.

В первом квартале погрузка угля потеряет 4,7 млн тонн, или 5,1%, в этой цифре наибольшее влияние оказало снижение экспорта (на 5,8 млн тонн, или 11,3%). РЖД рассчитывает компенсировать это направление внутрироссийскими перевозками угля, повысив их на 1 млн тонн. Похожая картина с нефтью и нефтепродуктами. Их экспорт упал на 10,7%, или на 2,6 млн тонн, однако на 5,6% выросли внутренние перевозки, в результате чего общее сокращение составило лишь 1,6%, или 0,9 млн тонн.

Возможно, перевозки нефти внутри России еще вырастут. Как писал DK.RU, из-за массовых атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы производство бензина только за третью неделю марта упало на 7,4%. Сокращение может быть компенсировано за счет других НПЗ, которые в низкий сезон способны производить дополнительные объемы топлива. Также можно проводить первичную и вторичную переработку нефти на разных предприятиях, для этого сырье придется доставлять с одного НПЗ на другой. Власти хотят использовать для этого железную дорогу, приоритизировав перевозку нефтепродуктов.

Из 9,7 млн тонн общих потерь РЖД 8,7 млн были недогружены на южном направлении. Погрузка угля на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна упала на 58,3% (минус 4,7 млн тонн). Еще 3,8 млн тонн было потеряно в погрузке строительных грузов во внутрироссийском сообщении, там же на 1,4 млн тонн снизилась и погрузка руды. ОАО РЖД поясняет, что потери погрузки стройгрузов на юге связаны с завершением строительства участков трассы М-12 и обходов крупных городов (Краснодара, Анапы, Саратова, Грозного, Волгограда и др.), неблагоприятными погодными условиями и высокими ставками аренды полувагонов. Причина снижения по руде — ремонты на крупных предприятиях Белгородской, Курской, Кемеровской и Свердловской областей, а также сокращение перевозок в адрес Новороссии в связи с переориентацией на местное сырье.

Ждать улучшения ситуации во втором квартале не стоит, говорят опрошенные «Ъ» эксперты: цены на уголь на мировых рынках не растут.

Скорее всего, до начала подготовки к отопительному сезону цены на уголь энергетических марок повышаться не будут, а инфраструктурные операторы (прежде всего порты) вряд ли существенно снизят стоимость своих услуг, — считает главный стратег инвесткомпании «Вектор Икс» Максим Худалов.

Кроме того, негатива добавляет экспортная пошлина на уголь, которая добивает и без того слабую экономику экспорта энергетического угля через западное и южное направления, — уточнил Худалов.

В РЖД отметили, что некоторые категории погрузок в первом квартале, наоборот, выросли. Это удобрения (плюс 1,9 млн тонн, или 12,5% в целом и плюс 1,6 млн тонн, или 24,8% на экспорт), зерно — (плюс 7,7% в целом и 10,9% на экспорт) и контейнерные грузы (плюс 6,8%). При существенном снижении экспорта (на 9,7%) перевозки лесных грузов в абсолютном выражении незначительно приросли — на 0,8% — благодаря внутренним перевозкам.

Ранее стало известно, что у ОАО РЖД возникли сложности с обслуживанием локомотивов: число поездов, отставленных от движения из-за «недосодержания парка локомотивов», за 2023 год выросло в 2,4 раза, до 42,6 тыс. Из-за этого уменьшаются и возможности вывоза груза. Как сообщил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, что в 2024 г. ежедневно более двадцати поездов не будут обеспечены локомотивной тягой из-за низкокачественных регламентных работ.