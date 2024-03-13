Новошахтинский нефтезавод под Ростовом остановлен из-за атаки дронов

Это уже третий завод по переработке нефти, пострадавший от падения беспилотников в последние дни. Эксперты прогнозируют рост цен на бензин в России.

Сегодня утром, 13 марта, на подлете к Новошахтинску было сбито три БПЛА. Аппараты упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что работа технологических объектов предприятия остановлена.

По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, — написал он и уточнил, что погибших и раненых нет.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Полная мощность завода составляет 5,6 млн тонн.

Также сегодня начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани, это тоже стало последствием падения беспилотника, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Двое сотрудников завода пострадали, огонь был ликвидирован.

Вчера аналогичная авария произошла на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, писал DK.RU. В результате падения беспилотника на заводе начался пожар, после чего была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти АВТ-6. Мощности завода снизились вдвое.

На этом фоне стоимость основных видов топлива на бирже выросла на 1,3%, до 59,4 тыс. руб., бензин АИ-92 подорожал на 1,4%, до 47,6 тыс. руб. Летнее дизтопливо подорожало на 1,4%, до 60,8 тыс. руб. за тонну, указывал «Коммерсант».

Нижегородский НПЗ занимает четвертое место по объемам переработки в России. Остановленная АВТ-6 способна перерабатывать 25 тыс. тонн нефти в сутки, или 53% всей мощности завода. Насколько серьезны повреждения и сколько времени понадобится на их устранение, пока неизвестно.

Как рассказывал DK.RU, Нижегородский НПЗ из-за аварии в январе вынужденно остановил одну из двух установок каталитического крекинга. Поставки бензина АИ-95 на рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн в месяц. По этой причине правительство с 1 марта ввело запрет на экспорт бензина, однако мера не привела к устойчивому падению биржевых цен, сообщал DK.RU.

Добавим, что российская нефтеперерабатывающая отрасль все чаще становится целью атак беспилотников. В этом году нападению уже подвергались Туапсинский («Роснефть»), Ильский НПЗ и завод НОВАТЭКа в Усть-Луге. Первый из них до сих пор не перезапущен.