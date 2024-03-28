Производство бензина в России резко упало, розничные цены выросли

Только за прошлую неделю в России было выпущено бензина на 7,4% меньше, чем за предыдущую. Власти ищут свободные мощности и возможности покупки топлива в дружественных странах.

За неделю, с 18 по 24 марта, производство бензина в России упало на 7,4% по сравнению с предыдущим периодом, до 107,8 тыс. тонн в сутки. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 14,3%, сообщил Росстат.

Реакция со стороны розничных цен последовала незамедлительно — за неделю цены выросли 0,08%, что стало самым сильным недельным приростом за 11 недель. С начала года рост составил 0,63%.

При этом производство дизельного топлива за неделю, напротив, выросло на 0,6%, до 1648,1 тыс. тонн. Однако в феврале производство дизеля падало сильнее, чем производство бензина.

Как писал DK.RU, отрасль первичной переработки нефти пострадала после атак беспилотников, которым в середине марта подверглись сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов: Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Рязанский НПЗ и Сызранский НПЗ «Роснефти». В результате полной или частичной блокировки установок выпуск бензина и дизельного топлива может сократиться в сумме до 5,8% и 6,6% от его производства в России, подсчитал Reuters.

Сокращение может быть компенсировано за счет других НПЗ, которые в низкий сезон способны производить дополнительные объемы топлива. Также можно проводить первичную и вторичную переработку нефти на разных предприятиях. Вопрос лишь в том, как доставить сырье с одного НПЗ на другой. Власти хотят использовать для этого железную дорогу, приоритизировав перевозку нефтепродуктов. Правда, это неизбежно скажется на сроках и стоимости доставки других грузов.

На фоне надвигающегося дефицита топлива на внутреннем рынке Россия резко нарастила закупки бензина в Белоруссии, пишет Lenta.ru, ссылаясь на данные Reuters. В январе Минск не поставлял топливо в Россию, в феврале поставки составили 590 тонн, а в марте объемы поставок выросли почти в пять раз, составив почти 3 тыс. тонн. Источники издания отмечают, что переговоры по вопросам поставок идут сложно, поскольку Белоруссии выгоднее отправлять нефтепродукты на экспорт. При этом белорусские НПЗ могут выпустить за год около 12 млн тонн, но выпускают всего 9 млн тонн топлива.