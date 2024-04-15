Свердловская область вошла в топ регионов по числу внесудебных банкротств

С января по март 2024 г. процедура внесудебного банкротства была начата в отношении 12,6 тыс. человек в России. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 г.

По данным «Федресурса», в первом квартале 2024 г. в России было начато 12 654 процедуры внесудебного банкротства граждан, в январе-марте 2023 г. их было 2 500. Более половины дел о внесудебном банкротстве (52%) пришлось на пенсионеров.

Свердловская область вошла в число лидеров по числу возбужденных внесудебных банкротств:

Краснодарский край — 575 (плюс 459,2% за год);

Свердловская область — 491 (плюс 363,2%);

Алтайский край — 471 (плюс 467,5%);

Челябинская область — 422 (плюс 179,5%).

Процедура внесудебного банкротства физлиц запускается через МФЦ. С ноября 2023 г. условия доступа к ней упростились: ее могут инициировать граждане с долгами от 25 тыс. до 1 млн руб. (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс. руб.), а также пенсионеры и получатели соцпособий.

Как отмечает руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин, после расширения критериев доступа процедурой банкротства вне суда «стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры». Он подчеркивает высокую социальную значимость нововведения.

Напомним, что в 2024 г. в России впервые с 2021 г. стало расти число банкротств бизнеса. В январе признана банкротом 571 компания, в феврале — 771. Таким образом, в январе-феврале в РФ были признаны банкротами 1342 компании. Прирост за январь 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил около 57%, за февраль — 61%.

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