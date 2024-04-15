Авторские вещи, фермерская еда и мастер-классы — Екатеринбург примет фестиваль мастеров

В столице Урала в очередной раз пройдет фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». На площадке Центра развития дизайна соберутся ремесленники, дизайнеры и фермеры со всей страны.

Фестиваль мастеров пройдет в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) с 17 по 21 апреля. На площадке будут представлены изделия из дерева и джута, керамика, домашний текстиль, авторские работы кожевников, украшения ручной работы, куклы и игрушки.

В зоне фермерской продукции можно будет приобрести сыры, масло холодного отжима, мед и чай, рыбные деликатесы и консервы из дичи.

На третьем этаже пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Гости смогут вылепить посуду из глины, окрасить или расписать футболку, придумать и воплотить в жизнь украшение из ювелирной смолы, расписать имбирный пряник, изготовить леденец из карамели, собрать мозаику из витражного стекла, сделать кожаный брелок или браслет.

Напомним, что в Богдановиче планируют провести крупный фестиваль, гастро-агромарафон и установить арт-объекты в человеческий рост из картофеля. На его проведение планируют потратить 3,4 млн руб., из них 2,2 млн руб. — за счет президентского гранта. У проекта даже будет страна-партнер.

Свой фестиваль есть и в Сысерти — ежегодно там проходит «Лето на Заводе». Как писал DK.RU, в этом году организаторам не удалось получить президентский грант. Поэтому команда объявила народный сбор средств на фестиваль и открыла народную копилку, где можно сделать пожертвование и познакомиться со сметой. Сбор завершится 15 апреля.

Источник фото: пресс-служба фестиваля мастеров «Иван-да-Марья».