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«ВкусВилл» запустил магазин-склад в центре Екатеринбурга

«ВкусВилл» запустил магазин-склад в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: DK.RU

На площадке даркстора также будет работать дарккитчен, где готовят блюда по заказам онлайн-покупателей. В перспективе компания собирается открыть кафе и пекарню.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Первый даркстор (магазин-склад, где выдают онлайн-покупки, недоступен обычным покупателям) «ВкусВилла» открылся на Радищева, 55. Площадь объекта составляет — 850 кв. м. Потребность в нем обусловлена стабильным спросом на доставку: ежемесячно курьеры сети доставляют жителям Екатеринбурга более 6 тыс. заказов.

Екатеринбург — город-миллионник, двух торговых точек для стабильного обеспечения населения онлайн-заказами стало не хватать. Чтобы предложить жителям Екатеринбурге и окрестностей все возможности собственной доставки, «ВкусВилл» открыл мини-склад, — прокомментировали в компании (цитата по «Ъ»).

На площадке даркстора «ВкусВилл» разместится проект «Сгоряча» — кухня, где готовят блюда по заказам онлайн-покупателей.  

Ранее DK.RU сообщил, что сервисы доставки повышают цены на продукты из-за острой нехватки курьеров и сборщиков. Средняя зарплата последних за 2023 г. выросла на 30%. Теперь товары с доставкой у крупных сетей могут быть на 5–10% дороже, чем в магазинах.

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Автор: Виктория Говорковская
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