«Умные кассы» заблокируют продажу просроченных товаров и контрафакта

1 апреля начинает действовать механизм блокировки на кассах просроченных и нелегальных товаров в 12 группах, от обуви и одежды до молочной продукции и табака. ИТ-компании подтвердили готовность ПО.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором государственной системы маркировки «Честный знак», заявил о том, что разработчики кассового программного обеспечения подготовили решения для блокировки просроченных и нелегальных товаров на кассах при помощи системы маркировки, пишет ТАСС. Это подтвердили крупнейшие поставщики ПО — компании АТОЛ, «Эвотор» и «Штрих-М». Механизм блокировки должен заработать с 1 апреля.

Наши программные решения для работы с разрешительным режимом на кассах полностью готовы. Наша команда уделяла особое внимание не только соответствию требованиям законодательства, но и удобству, которое должно обеспечить эффективную работу с маркированным товаром и простую настройку, — отметила руководитель проектов по маркировке АТОЛ Евгения Мячкова.

Продакт-менеджер «Штрих-М» Максим Финогенов также заявил о готовности к запуску механизма блокировок продажи товаров на кассах.

Мы с запасом по времени доработали наше кассовое программное обеспечение, чтобы оно могло полностью отвечать требованиям работы с разрешительным режимом. Первый релиз с поддержкой разрешительного режима нами был выпущен в начале декабря 2023 г. Уже сейчас мы видим, что пользователи нашего ПО успешно его внедряют, тестируют в своих магазинах и используют возможности проверки, не дожидаясь 1 апреля, — сказал г-н Финогенов.

Менеджер по маркировке и ЭДО компании «Эвотор» Зинаида Цветкова заявила, что на их ПО онлайн-проверка кодов была запущена еще в июле 2023 г.:

Мы проинформировали своих клиентов о старте обязательных онлайн-проверок с 1 апреля и помогаем им в настройке необходимых сервисов.

Ранее правительство приняло решение о поэтапном внедрении с 1 апреля механизма блокировки на кассах просроченных и нелегальных товаров в отношении 12 групп — табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи и безалкогольные напитки. Кроме того, с 1 марта 2025 г. кассы не допустят продажу нелегальных медицинских изделий и кресел-колясок.

По словам ритейлеров и производителей, введение обязательной маркировки стало одной из причин подорожания товаров — наравне с ростом издержек на сырье и логистику. Так, уже этой весной увеличится розничная стоимость газированных напитков и пива, сообщал DK.RU. А осенью ожидается рост цен на молоко и молочную продукцию.

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