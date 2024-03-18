«На банановом фронте без перемен». Россия пытается снизить зависимость импорта от Эквадора

Более 95% поставок бананов в РФ обеспечивает Эквадор. Но внешняя политика этой страны вкупе с внутренней нестабильностью создают потенциальные риски для импортеров. Ритейлеры решили подстраховаться.

Российские ритейлеры начали искать замену поставкам бананов из Эквадора, выяснила газета Коммерсант. Причина, с одной стороны, в проводимой страной внешней политике, с другой — в нестабильной политической ситуации внутри самого Эквадора.

Напомним, в феврале Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, заявил о приостановке сертификации бананов пяти эквадорских поставщиков из-за выявленной в плодах мухи-горбатки. Этому предшествовало заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о планах передать США вооружение российского производства, которое затем оказалось бы на Украине. После заявления Данкверта Эквадор отменил решение о передаче оружия, и Россельхознадзор разрешил поставки (подробнее об этом — читайте на DK.RU).

Однако это не снизило рисков, поскольку еще в начале 2024 г. в стране было объявлено чрезвычайное положение и режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за бунта преступных формирований. Импортеров тогда предупредили о возможных перебоях с логистикой.

Марат Ибрагимов, старший аналитик Газпромбанка, отметил, что бананы — один из основных генераторов трафика в продуктовых магазинах и «обязательный атрибут ценностного предложения для сетей». Согласно исследованию NielsenIQ, с октября 2022 по октябрь 2023 гг. продажи бананов выросли на 19,6%. Это третий результат среди фруктов после груш и авокадо (+26,1% и +26,7% соответственно).

Между тем, по данным «Руспродсоюза», более 95% поставок бананов в Россию обеспечивает именно Эквадор, причем в 2023 г. импорт из этой страны увеличился на 28,7 тыс. тонн (год к году) — до 1,38 млн тонн.

В такой ситуации ритейлеры пытаются снизить зависимость импорта бананов из одной страны. Так, X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), которая ранее работала только с Эквадором, теперь наращивает импорт из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, Турции, Египта и иных стран.

Первую тестовую партию в 20 тонн бананов из Индии получили 14 марта, поставка из Коста-Рики ожидается. Импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта — в перспективе, есть предложения из Вьетнама, Китая и Камеруна, — отметили в X5 Group.

Именно X5 Group по итогам 2023 г. заняла первое место по импорту бананов в России, увеличив ввоз этого продукта год к году на 8%, до 386 тыс. тонн.

В «Магните» заявили, что рассматривают альтернативные поставки бананов и уже тестируют импорт этой продукции из нескольких стран, в том числе из Индии и Вьетнама. Во «Вкусвилле» также говорят, что изучают вопрос расширения зоны импорта.

Представители «Ленты», «Ашана» и «Метро» ситуацию пока не комментируют. Однако в транспортной компании FESCO, доставившей 14 марта первую партию бананов из Индии для Х5 Group, сообщают, что обсуждают поставки из Индии и Вьетнама и с другими сетями тоже.

Эксперты предупреждают, что смена стран-импортеров может сказаться на цене. При этом, по данным Росстата, средние потребительские цены на бананы в России с января 2023 по январь 2024 гг. уже выросли на 46% — до 155,27 руб. за 1 кг.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что к осени цены на молоко и молочную продукцию могут вырасти на 7-9%. И уже весной подорожают пиво и газированные напитки — на 8-15%.

Читайте также: Крупнейшие продуктовые сети увеличили выручку на 14% по итогам 2023 г. Кто зарабатывает на продаже еды?