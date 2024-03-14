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«Выпей воды — удиви печень!». Цены на пиво и газировку резко пойдут вверх уже весной

«Выпей воды — удиви печень!». Цены на пиво и газировку резко пойдут вверх уже весной
Иллюстрация: pixabay.com / phys.org

В числе причин производители заявляют рост расходов на сырье, упаковку, обслуживание оборудования и логистику. На розничной стоимости также отразятся увеличение акцизов и обязательная маркировка.

#РИТЕЙЛ#ЦЕНЫ#ПИВОВАРЫ#НОВОСТИ

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков уведомили своих партнеров из числа торговых сетей о подорожании продукции в среднем на 8-15%. Это второе за полгода повышение закупочных цен, пишет Фонтанка.

Так, ПК «Балтика» повышает отпускные цены на 8% с 1 апреля. Причины — в увеличении расходов производителя на упаковку (бутылка +8%, банка +22%) и логистику (+40%). Кроме того, с 1 января 2024 г. увеличился акциз на пиво с 25 до 26 руб. за литр, а с 15 января завершилось введение обязательной маркировки пива во всех видах потребительской упаковки. Причем в «Балтике» отмечают, что повышение цен компенсируют возросшие затраты «только частично».

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Холдинг ОПХ (ранее — «Объединенные пивоварни Хейнекен») уже повысил цены с 1 марта. Рост составил примерно 10%, но не на все позиции, рассказали журналистам получившие от ОПХ «письма счастья» ритейлеры. В качестве причин в них указаны: рост тарифов на транспортные услуги авто- и ж/д-транспорта, подорожание ресурсов естественных монополий (электроэнергия, вода и газ), а также увеличение затрат на ремонт и обслуживание.

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Продукция ОАО «Томское пиво» подорожает на 8%. Предприятие ссылается на увеличение ставки акциза, ввод маркировки, подорожание логистических услуг, увеличение стоимости обслуживания оборудования и повышение ФОТ.

«Московская пивоваренная компания» (МПК) предупредила о росте цен еще в конце прошлого года: на пиво (бренды («Жигули», «Хамовники» и др.) — до 12%, на энергетические напитки (Gorilla, No Limit) и лимонады (DublDubl) — до 16%, на воду и квасы — до 6-8%.

Основным фактором стало подорожание в 2023 г. упаковки: алюминиевые банки стала дороже на 27%, стеклянные бутылки — на 12%, этикетки — более чем на 50%. Увеличилась и стоимость сырья. Сильнее всего выросла цена на светлый солод — на 18%.

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Если себестоимость пива выросла за 2023 г. на 16%, то себестоимость безалкогольных напитков — до 21%. Причина — рост цен на соковые концентраты (+35%) и ароматизированные основы (+50%). Рост цен на сахар в 2024 г. ожидается на уровне 26%, подчеркнули в МПК.

Производители газировок также повышают цены. У ООО «МНК» (бренд «Черноголовка») цены на лимонады, тоники, энергетики, воду вырастут в среднем на 7%. А стоимость продукции ООО «Пепсико Холдингс» уже выросла на 4,5%. Но, как заявляет производитель, она будет «варьироваться по продуктам в зависимости от роста затрат на продукт и чувствительности потребителя к изменению цены».

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Автор: Андрей Широков
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