Цены на молочную продукцию к осени могут вырасти на 7-9%

Молоко уже дорожает, но плавно. Однако спрос растет, и к сентябрю производителям нужно будет модернизировать производство, без повышения отпускных цен это невозможно.

Себестоимость молочной продукции в России растет — в прошлом году она повысилась на 16% и тренд продолжается. Это может привести и к росту цен товара на полках магазинов, отметил в интервью «Парламентской газете» председатель Национального молочного союза Артем Белов.

На цены может повлиять рост потребления продуктов питания, связанный с выросшими доходами россиян:

Если говорить честно, такого роста [спроса] не было, наверное, года с 2011-2012, — отметил эксперт. — Естественно, это не могло не сказаться на пищевой индустрии. Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас и, по моим оценкам, сохранится еще и в следующем году.

При этом себестоимость производства продуктов также растет. «Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать. Кроме того, сказалось на сельхозтоваропроизводителях и увеличение ключевой ставки практически в два раза», — перечислил Белов.

За прошлый год себестоимость выпуска сырого молока, к примеру, выросла на 16-17%, и это значительная цифра, говорит эксперт.

По словам Артема Белова, хорошая новость заключается в том, что у населения России в 2023 г. и начале 2024-го объективно растут доходы. Как писал DK.RU, в 2023 г. доходы в России обогнали инфляцию (ее показатель 7,4%), их реальный рост составил 5,4%.

Впрочем, эксперт пока не называет конкретные цифры будущего подорожания. Тут есть нюансы — в частности молоко считается социально значимым товаром, а значит, правительство будет сдерживать рост цен на него. Да это и сейчас происходит, говорит Ольга Лебединская, доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова.

Сейчас роста цен на основную молочную продукцию практически нет. Если килограмм сметаны в первую неделю января 2023 г. стоил 389 руб., то в аналогичном периоде 2024 г. ее стоимость выросла на 3,63 руб., а к середине февраля составила 287,56 руб. Пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% подорожало с 73 руб. до 76,23, стерилизованное молоко даже подешевело (98,28 и 95,48 руб. за литр соответственно). Кисломолочные продукты подорожали на 13,6%, более других подорожали сыры плавленые — на 20,9% (цитата по «Парламентской газете»).

Но и производители вряд ли согласятся работать себе в убыток. Им приходится заменять устаревшее оборудование, вкладываться в основные средства производства, и без повышения отпускных цен сделать это невозможно. Скорее всего, к осени цены вырастут на 7-9%, заключает Артем Белов.

Урок с резким повышением цен на яйца и куриное мясо, которое случилось во второй половине 2023 г., подтолкнул государство к срочной разработке превентивных мер. Напомним, в октябре 2023 г. куриные яйца подорожали на 23,8% по сравнению с октябрем 2022-го, а курятина — на 22-27%. В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что нужно установить потолок повышения цен на социально значимые продукты, к которым относятся молоко, яйца, хлеб, мясо, чай и др.

ФАС подготовила законопроект, который вводит запрет для производителей и торговых сетей устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Цена товара будет признана экономически необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% и опережает инфляцию, при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами, сообщал DK.RU.

К особым факторам предлагается отнести существенное изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный, а также «иные факторы».