22 года колонии. Экс-гендиректор Merlion осужден по скандальному уголовному делу

В 2020 г. Вячеслав Симоненко обвинил акционеров Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова в попытке покушения. И требовал с них 15 млрд руб. за прекращение уголовного дела.

Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору IT-дистрибьютора Merlion Вячеславу Симоненко, ему назначено 22 года в колонии строгого режима, пишет РБК. Подсудимый вину не признал, его защита заявила, что будет оспаривать решение суда.

Симоненко признали виновным в участии в преступном сообществе, покушении на получение взятки, заведомо ложном доносе, даче заведомо ложных показаний и соучастии в фальсификации доказательств.

По версии следствия, Вячеслав Симоненко с помощью сотрудников Следственного комитета России и ФСБ сфабриковал уголовное дело в отношении бывших работодателей, а также вымогал у них 15 млрд руб. за прекращение преследования.

Обвинение просило для подсудимого 24 года колонии, а пострадавшие акционеры Merlion — 2 млрд руб. компенсации, но суд ограничился компенсацией в 8 млн руб.: по 2 млн руб. каждому пострадавшему.

DK.RU рассказывал подробности запутанного и скандального дела Merlion. В 2020 г. Вячеслав Симоненко обвинил акционеров Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова в попытке покушения.

Все трое предпринимателей были арестованы, им грозило по 20 лет колонии.

После ареста совладельцев Merlion неизвестные лица начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб., обещая завершить уголовное преследование. В 2021 г. Басманный суд отказался продлевать арест для владельцев Merlion и выпустил их из СИЗО спустя полгода заключения. Через несколько месяцев Вячеслав Симоненко был задержан в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

Участниками уголовного дела о вымогательстве 15 млрд руб. с акционеров Merlion являются высокопоставленные сотрудники СЕ и ФСБ. Например, в ноябре 2023 г. по делу компании Merlion задержали и допросили экс-руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве Сергея Ромодановского (сын бывшего главы ФМС — генерала Константина Ромодановского) и бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета Рустама Юсупова.

Вместе с ними по делу проходят старший инспектор отдела проверок управления кадров СКР, в прошлом сотрудник ФСБ России Александр Киреев, следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексей Неснов, помощник следователя Денис Николаев и даже адвокаты акционеров Merlion, которые пытались выступать посредниками между бизнесменами и силовиками. Также следствие нашло доказательства того, что среди участников ОПС были Виталий Качур и его сын, экс-сотрудник СКР Кирилл Качур.