Валентина Жильцова: «Мы хотим не только привлечь клиента, но и быть ему полезным»

2023 г. стал для банков одним из рекордных по размерам прибыли. Какую стратегию на будущее выбирают банкиры, DK.RU рассказала управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Прошлый год прошел для банковского сектора РФ успешно — крупные игроки зафиксировали рекордную чистую прибыль по итогам 2023 г. Стабильно росли и депозитные, и кредитные портфели банков. Последние — большей частью за счет льготной ипотеки. Но в 2024 г., в связи с отменой с июля большинства льготных ипотечных программ, банкиры будут пересматривать кредитную политику. Управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова рассказала DK.RU, за счет чего рос бизнес ВТБ в прошлом году и какой стратегии он будет следовать в 2024-м.

Как отмечают финансисты, одним из самых результативных направлений банковского бизнеса в минувшем году стала работа с розничным сегментом. Вы согласны с таким утверждением?

— Действительно, результаты работы розничного блока ВТБ, как в целом по стране, так и в Свердловской области, мы оцениваем как успешные. Кредитный розничный портфель банка в регионе вырос суммарно на 22% — до 175 млрд руб., а портфель средств на счетах и депозитах увеличился на 44% — до 145 млрд руб. В объемах выданных кредитов жителям региона мы выросли на 30%. Наша активная клиентская база в этом направлении бизнеса в регионе за год выросла на 13%, сегодня почти полмиллиона жителей региона — это наши клиенты, то есть почти каждый десятый.

И в стратегических планах банка на ближайшие три года — удвоить количество активной клиентской базы в розничном бизнесе. В целом по стране клиентами ВТБ сейчас являются около 19 млн человек, мы хотим к концу 2026 г. обслуживать 35 млн россиян.

Что стало драйвером роста потребительского кредитования? Льготная ипотека, которая последние несколько лет оставалась одним из самых востребованных инструментов в жилищном кредитовании, сохранила свои позиции?

— И да и нет. ВТБ на рынке жилищного кредитования региона играет значимую роль. По данным Банка России, общая задолженность по ипотечным кредитам в Свердловской области на начало 2024 г. составляла 564 млрд руб., из нее 100 млрд — портфель ВТБ. А в целом для банка на долю ипотеки пришлась примерно половина от всего объема оформленных розничных кредитов. На протяжении всего 2023 г. ежемесячные объемы выдаваемых ипотечных кредитов только росли, но в четвертом квартале из-за роста кредитных ставок в этом направлении произошло охлаждение спроса.

Таким образом, к концу года ипотека перестала быть драйвером роста потребительского кредитования. Для нас на первое место вышло автокредитование, где мы смогли в четыре раза увеличить свои объемы по сравнению с прошлым годом.

Но высокие ставки были и по вкладам. Вы заметили смену поведенческой модели клиентов с потребительской на сберегательную, как это отмечает глава Банка России?

— Безусловно, наш совокупный портфель пассивов в розничном сегменте (инвестпродукты. текущие и накопительные счета, срочные вклады), как уже отмечалось, вырос на 44% к уровню 2022 г. Мы видели и до сих пор наблюдаем повышенный интерес клиентов к нашим сберегательным продуктам, не только к вкладам, но и к накопительным счетам и инвестиционным инструментам, ориентированным на высокую рублевую доходность. Идет перестройка сберегательных стратегий в пользу отечественной или дружественных валют, например, юаня. Так, по итогам 2023 г., наши клиенты из Свердловской области открыли в китайской валюте вкладов на общую сумму около полумиллиарда в рублевом эквиваленте.

В таком случае должен пострадать бизнес, особенно малый и средний, который как раз в большей степени ориентирован на местный рынок и высокое потребление….

— Не соглашусь. У нас большой объем клиентов-предпринимателей ориентирован в том числе на внешние рынки. Кроме того, уход иностранных компаний из России открыл новые ниши для отечественных предприятий.

Еще одним трендом стало расширение работы с зарубежными партнерами. Например, если раньше компания работала с одним-двумя поставщиками из Китая, то теперь их количество четыре-пять и предприниматель может вести более гибкую ценовую политику и оперировать своими затратами, не зависеть от одного поставщика или потребителя своей продукции. Поэтому я бы не сказала, что активность бизнеса падает. По итогам 2023 г. кредитный портфель среднего и малого бизнеса группы ВТБ в Свердловской области вырос на 27% и достиг практически 60 млрд руб. Это не только оборотные кредиты, но и инвестиционные, связанные с запуском новых производств или покупкой готового бизнеса у компаний, ушедших с рынка.

То есть высокие процентные ставки по кредитам не отпугивают предпринимателей?

— ВТБ участвует во всех основных программах государственного кредитования, которые позволяют привлекать заемное финансирование на комфортных условиях. Эти меры поддержки адресные, то есть ими могут воспользоваться компании совершенно разных отраслей и под разные цели — модернизацию производственных мощностей, реализацию инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств. Это влияет на конечную стоимость финансирования и сроки окупаемости продукта или проекта.

Период ковидных ограничений для бизнеса был непростым, многие опасались вкладывать в новые проекты и развитие, предпочитая хранить деньги на счетах и депозитах. В 2022 г. ситуация требовала средств на перестройку процессов и выход на новые рынки. Как в прошлом году вы можете оценить работу в части портфеля пассивов?

— В прошлом году мы наблюдали существенный приток средств на срочные депозиты юрлиц. Портфель привлеченных средств среднего и малого бизнеса банков группы ВТБ в регионе вырос за год на 24% до 55,4 млрд руб., объем средств на счетах до востребования — на 20%.

Высокие ставки привлекают предпринимателей держать деньги на счетах, получая прибыль. Скажу больше, есть клиенты, для которых доход от размещенного в банке депозита в текущих реалиях оказывается выше, чем от основного бизнеса. Таких немного, но они есть.

По вашей оценке, как в этом году банки будут выстраивать работу с бизнесом? Что окажется в приоритете — кредитование, размещение средств или какие-то другие инструменты?

— Наш основной ориентир — создание выгодных и гибких условий кредитования. Мы также нацелены на обеспечение равного доступа к финансированию, в т.ч. на льготных условиях, программ господдержки и собственных программ банка. Поэтому мы хотим принять самое активное участие в формировании экономики и бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами. Все эти цели отражены в новой трехлетней стратегии банка.

Если говорить предметно, то до конца 2026 г. банк планирует на 40% нарастить объем кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса и в 1,5 раза — число клиентов данного сегмента. При этом особое внимание мы будем уделять качеству кредитного портфеля.

Другое стратегическое направление — поддержка внешнеэкономической деятельности предпринимателей в дружественных валютах, развитие системы взаиморасчетов на основе национальных валют. Банк видит целью двукратный рост доли на рынке внешнеэкономической деятельности клиентов сегмента среднего и малого бизнеса. По итогам прошлого года оборот ВЭД в национальных валютах клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ в целом увеличился в 5,7 раза по сравнению с 2022 г. Банк прогнозирует дальнейший рост расчетов в дружественных валютах.

При этом мы не только обеспечиваем расчеты в нынешних условиях, но и вместе с клиентами и партнерами ищем контрагентов, организуем логистику, занимаемся таможенными вопросами и многим другим для того, чтобы помочь бизнесу в освоении новых рынков сбыта и закупок.

В 2023 г. нашим клиентам стали доступны новые решения для ВЭД. Среди них — сервис «Распродажа валют» — покупка валюты по выгодным курсам на встречном потоке от экспортеров, сделки онлайн по курсу ЦБ, «умный» календарь ВЭД и онлайн-досье по контракту, платежи и документы через чат, предодобренный валютный контроль и другие. Набор решений «Таможенные сервисы» пополнился сервисом ВЭД-дизайн для комплексной проработки всех этапов сделки: от поиска партнера и расчетов до логистических и таможенных решений под контролем банка.

И все же, если делать выбор между розничным блоком и работой с предпринимателями, в вашей стратегии на что будет сделан акцент?

— Мы видим задачей финансовое сопровождение структурных преобразований в российской экономике. ВТБ продолжит поддержку и финансирование крупных инвестиционных проектов — в этом команда банка обладает сильнейшей экспертизой. Внимание будет сконцентрировано в том числе на импортозамещающих проектах с высокой степенью локализации. Мы используем комплексный подход по внедрению технологических решений, повышению сервиса для того, чтобы максимально помогать нашим клиентам стабильно развивать бизнес.