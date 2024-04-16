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Ведущая «Дома-2» откроет в Екатеринбурге детский парк развлечений

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Иллюстрация: личная страница в соцсети*

Сеть парков с аттракционами и развлечениями TeikaBoom уже работает в Москве, Казани и Алма-Ате. В столице Урала парк разместится на площадке ТЦ МЕГА. Взрослых будут пускать туда бесплатно.

#ДОСУГ#ДЕТИ#НОВОСТИ

Детский парк развлечений TeikaBoom с семейным рестораном откроется летом 2024 г. в ТЦ МЕГА.

Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе, — говорит Ксения Бородина (цитата по E1.RU).

Телеведущая «Дома-2» называет себя основательницей проекта, хотя формально не имеет к нему отношения. ООО «Тейкабум» принадлежит Алене Смольниковой, Екатерине Коноровой и Сергею Котову.

Парки TeikaBoom уже работают в Москве, Казани и Алма-Ате. Ценовая политика во всех городах разная: так, в Москве дневной билет для ребенка стоит от 1250 до 1850 руб., в Казани — от 900 до 1400 руб. Взрослые сопровождающие проходят бесплатно.

Напомним, что в скором времени ТЦ «КомсоМолл» в Екатеринбурге сменит вывеску и превратится в акватермальный развлекательный комплекс «Баденленд». В интервью DK.RU учредитель ГК Baden Family Евгений Кононов рассказал, чем станет «Баденленд» для города и страны и почему проект будет интересен и путешественникам, и местным жителям, и инвесторам, которые хотят легко и без усилий получать гарантированный пассивный доход.

Напомним, что с 17 по 21 апреля в Уральском центре развития дизайна пройдет Фестиваль мастеров. На площадке будут представлены изделия из дерева и джута, керамика, домашний текстиль, авторские работы кожевников, украшения ручной работы, куклы и игрушки. На третьем этаже центра пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

*Источник фото Ксении Бородиной  личная страница в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Автор: Виктория Говорковская
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