Этот проект изменит привычные туристические маршруты. Добро пожаловать в «Баденленд»

«Мы давно хотели создать не просто большой термальный комплекс, а, без преувеличения, создать в Екатеринбурге отдельный город-курорт. И вот все звезды сошлись, мы строим «Баденленд».

«Этот проект призван изменить привычные туристические маршруты и превратить Екатеринбург в точку притяжения гостей со всей страны», — говорит учредитель ГК Baden Family Евгений Кононов. В интервью DK.RU бизнесмен рассказал, чем станет «Баденленд» для города и страны и почему проект будет интересен и путешественникам, и местным жителям, и инвесторам, которые хотят легко и без усилий получать гарантированный пассивный доход.

В скором времени ТЦ «КомсоМолл» сменит вывеску и превратится в акватермальный развлекательный комплекс «Баденленд». Расскажите подробности?

— Мы давно искали подходящий объект для реализации глобальной идеи, которая заключалась не просто в строительстве большого термального курорта. Нет.

Мы хотели создать в Екатеринбурге точку притяжения, которая будет интересна всей стране, всем путешественникам, всем, кто едет из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов за новыми эмоциями и крутым сервисом.

И вот объект, который позволил бы реализовать все эти смелые амбиции, нашелся — ТЦ «КомсоМолл». Звезды, как говорится, сошлись, и огромному акватермальному развлекательному комплексу на 90 тыс. кв. м быть.

«Баденленд» станет местом, которое изменит привычные туристические маршруты и появится во всех курортных путеводителях страны.

Здесь люди смогут проникнуться атмосферой лучших курортов Азии и Европы, Средиземноморья и Южной Америки, попробовать разнообразные банные культуры народов мира и насладиться лучшими кухнями мира в гостеприимных кафе и ресторанах.

На территории комплекса расположится огромный бассейн площадью 1500 кв. м с термальной рекой, уникальный банный комплекс, состоящий из множества тематических бань и саун, собственная пивоварня и пивные термы. Конечно же, будут зона wellness & spa и большой детский парк.

Гости «Баденленда» смогут погулять с семьей в джунглях среди настоящих пальм, отдохнуть на песчаном пляже с освежающим коктейлем, позаниматься аквааэробикой под руководством тренера или провести время с детьми в детском комплексе.

Атмосфера спокойствия и полного расслабления наряду с разнообразием зон, видов отдыха и безопасностью будет располагать к тому, чтобы провести здесь несколько дней. Отдохнуть от городской суеты, перезагрузиться и расслабиться. Вы захотите возвращаться сюда снова и снова, открывать новые ощущения и получать незабываемые эмоции.

Одним словом, «Баденленд» обретет статус курорта, где 365 солнечных дней в году!

А еще в «Баденленде» будут созданы условия для потенциальных партнеров и инвесторов, которые хотят развивать свои проекты или получать пассивный доход от сдачи в аренду коммерческой недвижимости.

Получается, что «Баденленд» — это не какая-то классическая история, подразумевающая переосмысление пространства ТЦ, а вообще принципиально новый формат?

— Именно так. Это не реконцепция объекта. Наш проект не часть торгового центра, а единый комплекс. Мы полностью меняем смысл и тематическое наполнение всех имеющихся площадей.

«Баденленд» — это почти 100 тыс. кв. м принципиально нового пространства с новой инфраструктурой, новыми инженерными сетями, новыми возможностями для полноценного отдыха для путешественников из других регионов, для жителей города и области и для инвесторов.

Мы выбрали потрясающую локацию для строительства якорного для Екатеринбурга объекта. Судите сами: дорога от «Баденленда» до аэропорта «Кольцово» занимает 15 мин. А как только закончится строительство развязки у «Калины», до курорта можно будет доехать за 20-30 мин. из любой точки города. Кроме того, в шаговой доступности находится станция городской электрички. А жители ЖБИ и Синих камней и вовсе получают курорт у дома.

Расскажите про апарт-комплекс, который появится на территории «Баденленда».

— Мы создаем уникальный проект и даем возможность инвесторам получать доход вместе с нами. Наши апартаменты для тех, кто заинтересован в надежных капиталовложениях. Ведь давно известно, что недвижимость — это доходно и ликвидно, а инвестиции в сервисные апартаменты в «Баденленде» — еще и в радость.

Покупатель может использовать недвижимость в качестве собственной резиденции или же передать управление апартаментом ГК Baden Family, которая имеет в этом деле колоссальный опыт.

В общей сложности в «Баденленде» будет представлено 200 сервисных апартаментов. Их построит специализированная компания «Источник девелопмент», входящая в состав ГК Baden Family. Доходность формируется за счет загрузки курорта. Так, при прогнозируемой среднегодовой загрузке в 70% доход инвестора от сдачи апартамента составит до 20%.

Насколько трудно перестроить ТРЦ в термальный комплекс и апарт-отель? Что предстоит сделать?

— В настоящий момент мы подписываем документы с действующим собственником здания и параллельно дорабатываем общую концепцию комплекса, уже осуществляем инженерные изыскания и проектные работы. Первый подготовительный этап займет примерно полгода. Затем начнется активная фаза стройки. Ну а весь проект целиком мы планируем сдать в первом полугодии 2026 г.

Вы упомянули про инженерные системы. Их тоже предстоит переделать?

— Конечно. Мы обновим не только внутреннюю структуру здания, но и системы вентиляции, энергоснабжения, противопожарную систему и другие важные параметры, которые обеспечат безопасное функционирование комплекса.

К слову, с помощью современных технологий мы воссоздадим в «Баденленде» настоящий тропический климат. Гости комплекса смогут круглый год наслаждаться солнечным теплом, слышать звук тропического дождя и даже раскаты грома.

Будете ли вы переделывать фасады ТРЦ, работать с прилегающей территорией?

— «Баденленд» — это новый, уникальный проект. Поэтому, конечно же, мы обновим и поменяем отделку фасадов. Изменится и прилегающая территория. Она превратится в настоящий зеленый оазис. Кстати, вовлечь в озеленение территории мы планируем местных жителей.

Наши комплексы пропагандируют здоровый образ жизни, заботу об экологии и семейные ценности, поэтому каждая семья, которая примет участие в благоустройстве и посадит хотя бы одно свое дерево, получит абонемент на бесплатное посещение одного из наших комплексов в течение нескольких месяцев.

Целый этаж отводится под детский парк. Кажется, что сегодня бизнес в сфере услуг стал максимально ориентироваться на детей. Вы чувствуете этот тренд?

— Мы не просто чувствуем этот тренд, а максимально ему соответствуем. Знаете, у нас есть лозунг. Он звучит так: «Баден — это про любовь». А где любовь, там и дети. В каждый новый проект Baden Family на старте закладывается возможность создания детской инфраструктуры. Наши курорты — они вне возраста, они для всех и каждого.

Планируете привлекать партнеров к реализации проекта? Рестораторов, фитнес-клубы, салоны красоты и др.?

— Конечно. Мы вообще выступаем за смелые коллаборации с представителями бизнес-сообщества, которые обладают энергией, необходимыми компетенциями в сфере гостеприимства и всегда открыты к сотрудничеству. На территории действующих курортов уже работают бизнесы, которые арендуют наши площади и предоставляют гостям курортов услуги. Так что совместной работе и совместному развитию мы только рады.

В вашем портфеле есть и другие проекты термальных курортов. На каких локациях в ближайшее время мы увидим ваш логотип?

— Я думаю, что развитие внутреннего туризма — это прекрасный тренд: люди путешествуют по стране, открывают новые места, новые локации. Это стимулирует и бизнес: необходимо предлагать соответствующий уровень сервиса и качественные места размещения. Собственно, этим мы и занимаемся: возводим термальные курорты в уникальных природных локациях, бережно подчеркиваем потенциал территорий, усиливаем их функциональностью и инфраструктурой. Создаем проекты, заряженные жизненной энергией. Особенность наших проектов в том, что в курортную инфраструктуру мы органично вписываем инвестиционный продукт — сервисные апартаменты.

В общей сложности в течение 2024 г. «Источник девелопмент» выведет в продажу порядка 50 тыс. кв. м сервисных апартаментов на курортах в Екатеринбурге, Свердловской и Челябинской областях. Помимо этого, в настоящий момент мы вместе с нашими стратегическими партнерами в стадии реализации двух проектов в Кемеровской области (г. Кемерово и горнолыжный курорт Шерегеш).

Из ближайших планов — строительство термальных курортов в Московской, Ленинградской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан. Работы много. Будем рассказывать о новых проектах и открывающихся на них инвестиционных возможностях по мере реализации.

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