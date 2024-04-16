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Депутаты Гордумы не поддержали крестовый поход мэрии против киосков

Депутаты Гордумы не поддержали крестовый поход мэрии против киосков
Иллюстрация: DK.RU

Народные избранники отклонили рассмотрение проекта поправок в правила размещения НТО на улицах Екатеринбурга и даже обвинили чиновников мэрии в саботаже деятельности рабочей группы по этому вопросу.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга хочет ужесточить правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на городских улицах. К 2025 г. власти планируют утвердить новую схему размещения киосков, в частности убрать их из центра города и с гостевых маршрутов.

В феврале 2024 г. депутаты Екатеринбургской городской думы отправили на доработку проект поправок городской администрации, ужесточающий условия аренды для владельцев НТО. А на этой неделе члены постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности отказались рассматривать внесенные мэрией корректировки положения «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов».

По словам депутата от партии «Единая Россия» Тимофея Жукова, поправки до сих пор не проработаны, а мэрия так и не прислушалась к замечаниям депутатов и саботирует работу рабочей группы по этому вопросу.

Если администрация и отдельные чиновники избирают такой стиль работы с городской думой, то это недопустимо. Прошлое заседание группы превратилось в фарс, все делалось для того, чтобы рабочая группа не создавалась. Здесь есть какая-то ангажированность, если начистоту поговорить. Не знаю, кому мешает эта рабочая группа, вам, может, Артур Рашидович (Зиганшин, председатель комиссии по экономическому развитию), она мешает, — сказал депутат (цитата по ЕАН).

За отклонение вопроса проголосовали пять членов комиссии, председатель комиссии Артур Зиганшин воздержался.

Напомним, что в марте на заседании «Совета неравнодушных горожан» мэр Алексей Орлов сказал, что киоски мешают городу рассчитывать на звание третьей столицы России. Он акцентировал внимание на следующих проблемах, связанных с этим сегментом торговли:

  • сомнительные и откровенно незаконные подключения киосков к энергосетям;
  • в киосках нет кассовых аппаратов, зарплаты платят в конвертах;
  • владельцы киосков не соблюдают правила по содержанию в порядке окружающей территории и сваливают мусор в контейнеры у окружающих домов.

DK.RU разобрался, как сегодня в Екатеринбурге обстоят дела с легализацией НТО, зачем городу новая схема размещения киосков и как она будет реализована.

Автор: Виктория Говорковская
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