«Иногда мы видим настоящее безумие». Правда ли киоски мешают Екатеринбургу развиваться?

Владельцы нестационарных торговых объектов готовятся к новым ограничениям: скоро для них поднимут арендную плату, а затем и запретят размещение в центре города. Что происходит?

На очередном заседании «Совета неравнодушных» администрация Екатеринбурга анонсировала новый этап борьбы с нестационарными торговыми объектами (НТО). Работа в этом направлении началась еще несколько лет назад. А после того как в 2022 г. был разработан порядок выявления и сноса незаконно размещенных киосков, их стали активно демонтировать.

Как заявил мэр Алексей Орлов, сейчас перед администрацией стоит новая задача. К 2025 г. планируют утвердить новую схему размещения киосков, в частности запретить их размещение в центре города и на гостевых маршрутах. Зачем это нужно, как это будет сделано — в материале DK.RU.

История вопроса

Максим Чаплыгин, начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга:

— До 2017 г. нестационарные торговые точки (НТО) в Екатеринбурге размещали на основе договоров аренды земли сроком на 11 месяцев. Затем, в 2017 г., была создана схема размещения таких объектов, действующая бессрочно. В 2019 г. владельцы киосков смогли оформлять соглашения об их размещении на период до трех лет, без проведения торгов — в качестве возмещения затрат на реконструкцию киосков перед началом Чемпионата мира по футболу. А в 2022 г., согласно федеральным и областным законам, появилась возможность продлевать договоры о размещении НТО еще на два года без торгов. Срок этих договоров истекает в 2025 г.

Сегодня на сайте администрации Екатеринбурга есть специальная карта с указанием на ней всех легальных киосков. Сейчас в нашей схеме размещения НТО 1851 место, иногда один утвержденный участок занимает сразу несколько киосков. Помимо этого, еще 544 киоска стоят на частных землях, землях многоквартирных домов и торговых центров.

В схеме представлены две группы объектов. Первая — около 98% объектов — те, что были размещены еще в 2017 г. Фактически это наследие 1990-х гг. Вторая группа — 39 мест, отыгранных по торгам в 2020 г. В этих цифрах и кроется ответ на вопрос, почему большинство киосков в Екатеринбурге находится в плачевном состоянии. Такие объекты есть не только в отдаленных районах, но и в центральной части города, на туристических маршрутах.

Некоторые предприниматели обвиняют нас в том, что созданы непрозрачные правила игры, что требования к содержанию НТО в Екатеринбурге постоянно меняются. На самом деле все они действуют достаточно длительный период времени. Например, правила по внешнему виду объектов приняты еще четыре года назад, но мы не можем применить их к договорам, заключенным по результатам торгов, проведенных до 2020 г. При этом владельцы вместо того, чтобы приводить их в порядок, самовольно меняют их внешний вид, специализацию и даже площадь.

За последнее время нам удалось продвинуться в вопросе ликвидации незаконных киосков — благодаря тому, что был принят новый порядок их досудебного демонтажа. Раньше, до 2022 г., из-за риска конструктивных повреждений мы могли вывезти киоск только по решению суда. И на этом этапе процесс затягивался. Сейчас мы предоставляем возможность нарушителям-владельцам НТО самостоятельно убрать объект в течение пяти дней, если этого не происходит — демонтируем его самостоятельно. Так, за 2023 г. администрация вынесла 474 киоска — в четыре раза больше, чем годом ранее.

Сейчас в Екатеринбурге один из самых высоких в стране показателей обеспеченности населения объектами торговли — 1,5 тыс. кв. м торговых площадей на тысячу жителей. При этом норматив обеспеченности НТО перевыполнен в два раза. Мы придерживаемся позиции, что такие объекты должны быть только там, где есть недостаток стационарной торговли.

Основные претензии

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга:

— Я понимаю, что вопрос о судьбе киосков — дискуссионный. Но наша работа в этом направлении — это ответ на просьбы тысяч горожан о наведении порядка в этой сфере. Иногда мы сталкиваемся с откровенным безумием: киоски устанавливают на объектах благоустройства, приведенных в порядок за муниципальные деньги, питают электричеством от многоквартирных домов. Мы работаем над ликвидацией правовых пробелов, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Наша задача — обеспечивать население качественными товарами, создать условия для цивилизованной торговли. Для этого объекты торговли должны работать в правовом поле, платить налоги, арендные платежи. А сейчас большинство нестационарных объектов в серой зоне, сдает нулевую налоговую отчетность. Есть объекты, которые должны ежемесячно платить за аренду 260 рублей (не тысяч, а рублей) — даже этого не платят. И никто из них палец о палец не ударил, чтобы провести реконструкцию.

Нас часто критикуют за попытки превратить Екатеринбург в полноценную третью столицу. Но как мы можем это сделать, если творится такое безобразие? Поэтому мы планируем в 2025 г. принять новую схему размещения НТО — это позволит нам обеспечить соблюдение всех норм и правил, в том числе по внешнему виду объектов.

Для обсуждения инициатив по новому регулированию будет создана рабочая группа, в состав которой включим депутатов, представителей общественности, сферы торговли, уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области.

Максим Чаплыгин:

— К сожалению, не все наши предприниматели в сфере нестационарной торговли добросовестные. Мы проанализировали, как они платят налоги, и оказалось, что 165 предпринимателей и организаций из этой сферы подали декларации с нулевыми показателями для налоговой. Среди них даже есть организации, которые имеют 10 и более мест размещения. Есть основания полагать, что зарплата сотрудникам выплачивается в конвертах. Контрольно-кассовые аппараты отсутствуют.

К сожалению, сегодня идет подмена понятий: нестационарные торговые объекты превращаются в стационарные — ставятся на фундамент и врастают на веки вечные. А они должны при необходимости быстро переставляться на другое место. Из-за сложившейся ситуации сложности с ремонтом сетей возникают, например, у «Водоканала».

Есть вопросы по подключению объектов к электросетям, факты неисполнения обязательств по договорам. Что касается Спецавтобазы, год назад договоры оказания услуг по вывозу отходов с ней имело не более 50% киосков — за последний год нам удалось увеличить этот показатель до 90%. Соответственно, мусор либо копился рядом с киосками, либо выбрасывался в контейнеры во дворах. Конечно, жители многоквартирных домов высказывают недовольство.

Грядущие изменения

— Мы уже разработали и внесли на рассмотрение в городскую думу проект изменений в положение, регламентирующее условия размещения нестационарных торговых объектов. Среди прочего мы предлагаем устанавливать размер арендной платы в зависимости от места размещения и трафика. В большинстве случаев ставки увеличатся. Мы предполагаем, что изменения вступят в силу с 1 сентября и будут распространяться на новые договоры о размещении объектов.

Работаем над тем, чтобы упорядочить размещение НТО на частных земельных участках — этот сегмент не регулируется на муниципальном уровне, но и здесь предприниматели допускают нарушения в своей работе. Уже проведены совещания на уровне первого замгубернатора Алексея Шмыкова, и планируется создание межведомственных рабочих групп для решения этой проблемы.

Также занимаемся формированием новой схемы размещения НТО. Она будет сформирована с учетом современных требований законодательства, будет соответствовать требованиям ГИБДД, МЧС, охраны объектов культурного наследия. Места размещения НТО будут включаться в схему с четкими координатами, чтобы исключить предпринимателями в будущем возможность использования прилегающих участков. Также будем планировать места размещения киосков так, чтобы они не вставали на сети теплоснабжения и водоснабжения. Эти участки будут разыгрываться на аукционе в 2025 г.

Считаем целесообразным запретить размещение киосков в центре города и на гостевых маршрутах. Для того чтобы нормативно закрепить эту норму, необходимо предварительно принять документ, где будут определены понятия и границы городского центра и гостевых маршрутов.

Мнения

Константин Киселев, депутат гордумы Екатеринбурга:

— Я согласен с тем, что проблемы с незаконной работой киосков нужно решать. Сам сталкивался с тем, что они ставят фундамент на сетях, а потом их не удается вынести с территории, чтобы произвести ремонт сетей. Иногда киоски не работают, пустуют, мешают передвижению жителей. Со всем этим необходимо разбираться.

Но при этом я уверен, что воспринимать нестационарную торговлю как дополнение к стационарной нельзя. Я посетил более 70 стран и могу сказать, что нестационарная торговля там развивается как особый вид. В постоянном режиме киоски работают в центре Мюнхена, Пекина, других мировых столиц. Они обязательно работают на гостевых маршрутах.

Второй принципиальный момент — стратегического характера. Мне кажется, что мы совершаем ошибку, пытаясь регулировать то, что должен регулировать рынок. У нас есть около 5,5 тыс. стационарных торговых объектов — давайте попробуем на муниципальном уровне отрегулировать их работу? Не получится. На место частных магазинов у дома уже зашли крупные федеральные сети.

Я много общаюсь с разными людьми и предполагаю, что в случае с нестационарной торговлей владельцами точек также являются не мелкие частные предприниматели, а крупные интересанты, которые контролируют большие сегменты рынка. Среди них есть ответственные владельцы НТО, которые готовы работать в рамках понятных правил игры и обеспечивать необходимый внешний вид своих киосков.

Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга:

— В истории Екатеринбурга это не первое бурное обсуждение, связанное с регулированием торговли. Торговая деятельность начала развиваться в 1720-х гг. на казенные средства, начало этому положил Василий Никитич Татищев. Наш гостиный двор (эту территорию сейчас занимает администрация города) тоже строился на казенные деньги. Но потом оно сгорело, и торговля на этой территории была отдана на откуп купцам. Как и сейчас, случилось ужасное нагромождение различных конструкций. И спустя какое-то время все снова сгорело.

В итоге во второй половине 18 – начале 19 века купеческое и административное сообщество перестали конфликтовать. И сфера торговли стала развиваться во взаимном согласии. Хотелось бы, чтобы и новая схема размещения НТО принималась с учетом мнения владельцев таких объектов, и они участвовали в обсуждении дальнейших планов.

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