Минфин поддержал прекращение всех программ льготной ипотеки в 2024 г. Что будет с рынком?

По сравнению с рекордами 2023 г. выдачи ипотеки в России упадут на 30%, до 5,4 трлн руб., полагают эксперты. И надеются, что власти предложат альтернативу льготным программам.

Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев заявил, что ведомство поддержало завершение всех программ льготного ипотечного кредитования в 2024 г. Исключение составляет семейная ипотека, пишут «Известия».

По словам Яковлева, госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024 г., а на новостройки под 8% — в июне 2024 г. Исключением станет только семейная ипотека, ее решено продлить до 2030 г.

На данный момент более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям, отметил представитель Минфина:

Основная причина — в высоких ставках из-за жесткой политики ЦБ. Тенденция, которая начала формироваться еще до повышения ключевой ставки, ведет к перекосу на рынке. В среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.

Он добавил, что госпрограмма на новостройки вводилась как антикризисная мера, чтобы поддержать строительную отрасль. На данный момент задача решена. При этом продлевать ипотеку под 8% даже по определенным категориям не планируется.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова полагает, что отмена льготных программ по ипотеке скорректирует стоимость недвижимости:

Льготные программы привели к разрыву в стоимости между первичкой и вторичкой до 40%.

Представители банковской сферы предлагают не отказываться от льготных программ. Директор департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталий Костюкевич объяснил, что ключевая ставка выше 12% считается фактически заградительной для ипотечных клиентов. Когда программы льготного кредитования отменят, сделки на рынке недвижимости встанут. Действие льготных программ стоит сохранить по крайней мере до момента снижения ключевой до 10%, считает эксперт.

В апреле 2024 г. средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 16,76% для первичного рынка и 16,95% для вторичного. Ставка по льготной ипотеке составляет 8%, а по семейной — 6%.

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин полагает, что программу на новостройки можно продлить, сделав ее более адресной: сохранить особые условия для IT-специалистов, жителей Дальнего Востока, Арктики и военнослужащих.

В ВТБ поддерживают идею адресной поддержки определенных категорий населения, например, врачей, учителей, многодетных семей.

Вместе с тем из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» следует, что ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 13% годовых во втором полугодии 2024 г., пишет РБК. Прогноз экспертов строится на предпосылке, что в базовом сценарии ставка ЦБ к концу этого года снизится с текущих 16% до 12%.

При этом в связи с высокими ставками эксперты ждут падения объемов выдачи рыночной ипотеки в 2024 г.:

По сравнению с рекордным 2023 г. выдачи ипотеки в России упадут на 30%, до 5,4 трлн руб. Такое существенное сжатие рынка последний раз наблюдалось в 2015 г., — говорят аналитики.

Директор НРА Сергей Гришунин считает, что стоимость ипотеки останется высокой для заемщиков еще как минимум на полтора года. По его словам, ранее 2026 г. уровень ипотечных ставок не опустится ниже 10%.

Ранее DK.RU рассказывал, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство продлит действие семейной ипотеки до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%.

Также участники строительной отрасли отмечали, что застройщиков активно поддерживали последние три года, и с 2024 г., вероятнее всего, им придется возвращаться к реальной жизни, к коммерческой ипотеке. Очевидно, что в этом году поддержка строительного бизнеса будет сокращаться, говорили эксперты.