На VIII Российско-Китайском ЭКСПО Свердловскую область представят 12 компаний

Конкурсная комиссия определила промышленные предприятия и продовольственные компании, которые с 17 по 21 мая 2024 г. будут представлять регион в Харбинском Международном конгрессно-выставочном центре.

Организаторами ЭКСПО выступают Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития России, Министерство коммерции КНР и правительство провинции Хэйлунцзян.

ЭКСПО традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию субъектов Российской Федерации, а также провинций Китая. В ЭКСПО примут участие более 190 китайских компаний, среди них — China railway group ltd, China Association of Automobile Manufacturers, China Communications Construction Company и др.

На площади более 10 тыс. кв. м основные разделы выставки в 2024 г. посвящены транспортному и энергетическому машиностроению, цифровым технологиям, добывающей промышленности, металлургии, химической промышленности, агропромышленному комплексу, пищевой и легкой промышленности, лесопромышленному комплексу, медицине и фармацевтике, а также народно-художественным промыслам.

Стенд Свердловской области займет 108 кв. м. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО свердловские компании продемонстрируют инновационные материалы, транспортное машиностроение, датчиковую аппаратуру, мороженое, сухое молоко, масло, снеки из мяса птицы, рапсовое масло, одежду, ювелирные изделия, косметическую продукцию и товары народного потребления, а также образовательные услуги и инвестиционные проекты.

Уральская делегация презентует экспортный потенциал региона и инвестиционные возможности Свердловской области и проведет деловые встречи с потенциальными партнерами и официальные переговоры с правительством провинции Хэйлунцзян, с которой есть соглашение о сотрудничестве. Также запланировано участие в пленарных и секционных заседаниях, отраслевых круглых столах, посещение производственных площадок.

Все больше предприятий нашего региона проявляют активный интерес к наращиванию сотрудничества с Китаем и в частности с провинцией Хэйлунцзян. Основной интерес наблюдается к импорту из Китая оборудования для электротехнической, металлургической, химической промышленности, — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

На VIII Российско-китайском ЭКСПО будет более двух тысяч участников, в деловой программе запланировано проведение более 40 мероприятий.

Ранее DK.RU рассказывал, что годом ранее седьмой Российско-Китайский ЭКСПО стал рекордным по количеству участников и посетителей выставки.

В современных экономических условиях существенно вырос запрос на углубление и расширение нашего сотрудничества. Мы нацелены на укрепление торгово-экономических связей с провинциями Китая. Предприятия Свердловской области заинтересованы в импорте высокотехнологичного китайского оборудования, обмене технологиями и лучшими практиками организации производства, — подчеркивал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время проведения ЭКСПО-2023 в Екатеринбурге.

Напомним, что с 2018 г. Китай уверенно занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области. Основу импорта Свердловской области в Китай составляют машиностроительная продукция и электрическое оборудование, металлы и изделия из них.

Также DK.RU освещал совместный проект администрации города с областным Фондом поддержки предпринимательства — «Екатеринбург международный», в т.ч. деловую встречу, посвященную особенностям работы с рынками Китая.