Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
93,58
99,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На VIII Российско-Китайском ЭКСПО Свердловскую область представят 12 компаний

На VIII Российско-Китайском ЭКСПО Свердловскую область представят 12 компаний
Иллюстрация: ИННОПРОМ

Конкурсная комиссия определила промышленные предприятия и продовольственные компании, которые с 17 по 21 мая 2024 г. будут представлять регион в Харбинском Международном конгрессно-выставочном центре.

#ЭКСПО#НОВОСТИ

Организаторами ЭКСПО выступают Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития России, Министерство коммерции КНР и правительство провинции Хэйлунцзян.

ЭКСПО традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию субъектов Российской Федерации, а также провинций Китая. В ЭКСПО примут участие более 190 китайских компаний, среди них — China railway group ltd, China Association of Automobile Manufacturers, China Communications Construction Company и др.

На площади более 10 тыс. кв. м основные разделы выставки в 2024 г. посвящены транспортному и энергетическому машиностроению, цифровым технологиям, добывающей промышленности, металлургии, химической промышленности, агропромышленному комплексу, пищевой и легкой промышленности, лесопромышленному комплексу, медицине и фармацевтике, а также народно-художественным промыслам.

Стенд Свердловской области займет 108 кв. м. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО свердловские компании продемонстрируют инновационные материалы, транспортное машиностроение, датчиковую аппаратуру, мороженое, сухое молоко, масло, снеки из мяса птицы, рапсовое масло, одежду, ювелирные изделия, косметическую продукцию и товары народного потребления, а также образовательные услуги и инвестиционные проекты.

Уральская делегация презентует экспортный потенциал региона и инвестиционные возможности Свердловской области и проведет деловые встречи с потенциальными партнерами и официальные переговоры с правительством провинции Хэйлунцзян, с которой есть соглашение о сотрудничестве. Также запланировано участие в пленарных и секционных заседаниях, отраслевых круглых столах, посещение производственных площадок.

Все больше предприятий нашего региона проявляют активный интерес к наращиванию сотрудничества с Китаем и в частности с провинцией Хэйлунцзян. Основной интерес наблюдается к импорту из Китая оборудования для электротехнической, металлургической, химической промышленности, — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

На VIII Российско-китайском ЭКСПО будет более двух тысяч участников, в деловой программе запланировано проведение более 40 мероприятий.

Ранее DK.RU рассказывал, что годом ранее седьмой Российско-Китайский ЭКСПО стал рекордным по количеству участников и посетителей выставки.

В современных экономических условиях существенно вырос запрос на углубление и расширение нашего сотрудничества. Мы нацелены на укрепление торгово-экономических связей с провинциями Китая. Предприятия Свердловской области заинтересованы в импорте высокотехнологичного китайского оборудования, обмене технологиями и лучшими практиками организации производства, — подчеркивал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время проведения ЭКСПО-2023 в Екатеринбурге.

Напомним, что с 2018 г. Китай уверенно занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области. Основу импорта Свердловской области в Китай составляют машиностроительная продукция и электрическое оборудование, металлы и изделия из них.

Также DK.RU освещал совместный проект администрации города с областным Фондом поддержки предпринимательства — «Екатеринбург международный», в т.ч. деловую встречу, посвященную особенностям работы с рынками Китая.

Автор: Валерия Зык
Самое читаемое
  • Молодцы, черти! «Автомобилист» сыграет за выход в финал Кубка Гагарина в седьмом матче 1/2Молодцы, черти! «Автомобилист» сыграет за выход в финал Кубка Гагарина в седьмом матче 1/2
  • В Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкоматВ Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкомат
  • Загородные дома в Свердловской области подорожали на 46%Загородные дома в Свердловской области подорожали на 46%
  • Вместо «горнолыжки» — событийный туризм: что будет в «Большой Сысерти»?Вместо «горнолыжки» — событийный туризм: что будет в «Большой Сысерти»?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.