67 незаконных киосков прекратили свою деятельность в Екатеринбурге с начала 2024 г.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (НТО) на территории муниципального образования.

Главная цель работы комиссии — обеспечение удобства и безопасности жителей мегаполиса и гостей Екатеринбурга. Комиссия определяет места размещения НТО, подлежащих включению в схему размещения или исключению из нее.

В частности нестационарные объекты не должны быть расположены под мостами, линиями ЛЭП либо ограничивать необходимую зону видимости для водителей автотранспорта. В 2023 г. для соблюдения требований законодательства в Екатеринбурге был проведен массовый снос киосков и ларьков, которые стояли на остановках общественного транспорта, всего за год муниципалитет ликвидировал 474 незаконных НТО.

Нестационарная торговля — это важный сегмент рынка Екатеринбурга. Мы поддерживаем малый бизнес и частную инициативу. Однако торговля должна вестись в соответствии с законом. Среди НТО есть нелегальные, установленные на тротуарах и газонах ларьки. Они не соблюдают санитарных норм, портят облик города и мешают вести дела честным предпринимателям, — подчеркнул Алексей Орлов.

На данный момент в городскую схему включено 1 818 уличных объектов НТО, еще 556 НТО расположены на территориях многоквартирных домов, торговых центров, а также на частных землях.

В текущем году мэрия продолжает системную работу по контролю за уличной торговлей: за I квартал 2024 г. МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» ликвидировал 67 незаконных НТО, общая площадь демонтажа составила 1,29 тыс. кв. м. Выявлением незаконных НТО занимаются районные администрации: как самостоятельно, так и по обращениям граждан.

У собственника есть пять дней для того, чтобы добровольно убрать (киоск). К слову, в Тюмени этот срок составляет два часа. Если этого не происходит, на шестой день сотрудник районной администрации составляет акт и направляет все документы в Департамент потребительского рынка и услуг Администрации города Екатеринбурга, где издается распоряжение о демонтаже. Работы проводит подрядная организация. Всего процедура выноса занимает не более 45 календарных дней со дня составления акта о выявлении незаконно размещенного НТО, — пояснил начальник Департамента потребительского рынка и услуг Администрации города Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

Понять, законно ли установлен киоск или павильон, может любой горожанин. Для этого создана карта с нанесенными метками, обозначающими места размещения НТО: голубым отмечены объекты, работающие в Екатеринбурге законно, темно-синим — расположенные на частной территории, красным — нелегальные объекты. Активные горожане могут сообщать о незаконных НТО по телефону +7 (343) 304-33-55.

Ранее DK.RU сообщал, что мэрия Екатеринбурга выступает за ужесточение правил размещения НТО на городских улицах. К 2025 г. власти планируют убрать киоски из центра города и с гостевых маршрутов. Депутаты Гордумы не поддержали крестовый поход мэрии против киосков.

Также DK.RU разобрался, зачем Екатеринбургу новая схема размещения киосков, как она будет реализована и как сегодня в городе обстоят дела с легализацией НТО.