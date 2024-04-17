Авиаперевозчик Red Wings уходит. Компания проведет ребрендинг и сменит название

Новое название закрепит смысловой переход компании к российскому авиапрому. По оценкам экспертов, стоимость ребрендинга составит от 200 млн до 1 млрд руб.

Авиакомпания Red Wings, входящая в «Ростех», планирует провести ребрендинг. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, новое название еще не утверждено, но в качестве основного варианта обсуждается «Рассвет».

В авиакомпании отказались от комментариев. В «Ростехе» изданию не ответили.

По данным одного из источников, решение о ребрендинге принято в связи с желанием уйти от англоязычного названия, которые было утверждено для развития чартерных перевозок. Нынешняя стратегия Red Wings предполагает отказ от иностранных самолетов, так что желание использовать кириллицу в наименовании бренда логичен, говорят эксперты.

С 2022 г. авиакомпания отказалась от эксплуатации своих Airbus: сейчас в ее парке летают три Boeing 777. В основном в парке перевозчика SSJ 100 — 20 машин, три Ту-204 и один Ту-214. В августе 2023 г. Red Wings приобрела грузовую Sky Gates с двумя самолетами: Ил-76 и Ил-96.

Новый бренд закрепит смысловой переход к российской авиатехнике и более уместен в составе отечественной госкорпорации, в которую входят производители самолетов «Яковлев» (бывший «Иркут») и ПАО «Туполев», — говорит собеседник.

Ребрендинг в международной авиации в целом происходит редко, поскольку это достаточно дорогостоящий процесс, считают эксперты.

Управляющий директор агентства BrandLab Александр Еременко полагает, что в рамках ребрендинга затраты на услуги профильного агентства могут начинаться от 20 млн руб., а перекраска фюзеляжей самолетов будет стоить минимум 125 млн руб.:

Это разработка брендбука, новой платформы бренда, визуальной идентичности. Отдельная статья расходов — смена ливреи. Перекраска «Суперджета» будет стоить от €50–70 тыс. до €100 тыс. при полной окраске фюзеляжа. Смена ливреи всего парка, таким образом, будет начинаться от €1,25 млн, или 125 млн руб. по текущему курсу. Полный ребрендинг компании, который будет включать в себя смену униформы экипажей, вывесок и элементов отделки офиса, стоек представительств и весь комплекс мерчендайзинга, может обойтись от 200 млн руб. и доходить до 1 млрд руб.,— подсчитал он.

Российская авиакомпания Red Wings создана в 1999 г. и первоначально называлась «Авиалинии 400». Свое нынешнее название получила в 2007 г. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Базовые аэропорты — Жуковский, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург) и Махачкала.

Как рассказывал DK.RU, российские авиакомпании испытывают трудности с эксплуатацией иностранных бортов. В Российском союзе туриндустрии ранее заявляли, что с 2027 г. на внутренних российских линиях может сложиться дефицит бортов, поскольку российская авиационная промышленность не успевает вводить новые самолеты.

Согласно комплексной стратегии развития авиаотрасли, до 2030 г. авиапром должен получить 1036 отечественных пассажирских самолетов.

При этом Минпромторг и госкорпорация «Ростех» официально объявили о переносе сроков поставок всех пассажирских самолетов SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Старт замещения западного флота был намечен на 2024 г., однако теперь откладывается на 2025–2026 гг. из-за того, что испытания машин не завершены.