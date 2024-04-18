«Революция зарплат». Эксперты предсказали конец дешевого труда в России

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Военнослужащие, получавшие 200 тыс. руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на «старые» рабочие места за 50–60 тыс. руб. Такая ситуация грозит социальным напряжением.

Проведение специальной военной операции приблизило начало «революции зарплат» в России, указал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов в аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 гг.», пишет РБК.

По словам эксперта, военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не захотят возвращаться на старые рабочие места с низкой зарплатой. В результате экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду:

Военнослужащие, получавшие 200 тыс. руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на «старые» рабочие места за 50–60 тыс. руб. в месяц и будут, очевидно, искать работу соответствующую своему новому социальному статусу, — говорит экономист.

Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская полагает, что военнослужащие действительно не захотят трудоустраиваться на существующие в регионах рабочие места из-за низких зарплат, в первую очередь это касается небольших населенных пунктов, где разница между выплатами военным и средней зарплатой может быть колоссальной, поскольку средняя зарплата в небольших городах составляет 20-30 тыс. руб. Такая ситуация, в свою очередь, может привести к социальному напряжению.

В ряде небольших поселений сегодня фиксируется «взрыв» дорогостоящих покупок, включая квартиры. Пока они [в финансовом плане] вздохнули с облегчением. Закрыли кредиты, решили целый ряд своих финансовых проблем, кто-то взял ипотеку.

Дмитрий Белоусов отмечает, что по итогам 2023 г. реальные заработные платы в России выросли на 7,8%. При этом реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%

В номинальном выражении, согласно Росстату, доходы за прошлый год (без учета инфляции) выросли до 50,3 тыс. руб. на душу населения (почти на 11%), уточняют «Известия».

Номинальные отличаются от реальных тем, что в первом случае это просто сумма денег, а во втором — количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные средства, — объяснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Тренд на переход от дешевого труда к «революции зарплат» начался за несколько лет до СВО, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Она отмечает, что рост зарплат начался на фоне дефицита кадров:

В марте этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат впервые за несколько последних лет превысило медианное значение зарплат, ожидаемых соискателями: 64 200 руб. против 63 700 руб. соответственно.

Ранее DK.RU также рассказывал, что за десять лет россияне стали в два раза богаче: общие доходы населения России в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013-м — на 99,7%.

Однако в стране растет зарплатное неравенство. Максимальный разрыв между регионами РФ по показателю размера средней зарплаты в 2023 г. составляет 4,4 раза. Если в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве средняя зарплата составляет 150 тыс. руб., то в Ингушетии или Чечне — 35 тыс. руб.