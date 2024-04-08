Росстат: зарплатное неравенство в России растет. У кого самые высокие заработки?

В целом по РФ средняя начисленная зарплата в 2023 г. составила 73,7 тыс. руб. За 10 лет россияне стали в два раза богаче. При этом разрыв между максимальной и минимальной заплатами в стране растет.

Максимальный разрыв между регионами РФ по показателю размера средней зарплаты в 2023 г. составляет 4,4 раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. в 2022 г. разрыв максимальной и минмальной зарплаты в стране составлял 4,3 раза.

Максимальные зарплаты зафиксированы в Чукотском (158 тыс. руб. в месяц) и Ямало-Ненецком (145 тыс. руб.) автономных округах, а также в Москве (136 тыс. руб.). Минимальную по России среднюю зарплату платят в Ингушетии (36 тыс. руб.) и Чечне (37 тыс. руб.).

В целом по РФ средняя начисленная зарплата в 2023 г. составила 73,7 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. рост составил 14%.

Что касается оплаты труда в разных сферах, то по-прежнему самые высокие зарплаты в России выплачиваются в сфере добычи нефти и газа — в среднем 180 тыс. руб. в месяц, в сфере финансов и страхования — 169 тыс. руб., а также в производстве табачных изделий — 140 тыс. руб.

В 2023 г., по оценкам Минтруда, наибольший рост зарплат отмечен в сфере производства одежды, кожи и изделий из кожи, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий. Там зарплаты выросли в среднем на 20%.

Ранее представители кадровых агентств неоднократно отмечали, что максимальный прирост зарплат в 2023 г. был отмечен у ИТ-специалистов и курьеров. Средняя зарплата последних за 2023 г. выросла в среднем на 30%. Больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (+79%), Московской области (+52%), Свердловской области (+36%), Татарстане (+23%) и Москве (+16%), писал DK.RU.

По данным портала «Работа в России», среди самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов в 2023 г. — инженеры-электрики, инженеры-химики, инженеры-проектировщики.

Ранее DK.RU также рассказывал, что за десять лет россияне стали в два раза богаче: общие доходы населения России в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013-м — на 99,7%.