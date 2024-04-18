Кургану и Тюмени приготовиться. Какова ситуация с паводками в регионах России 18 апреля

Вода уходит из Орска, но Оренбург все еще затоплен, в Курганской области чрезвычайная ситуация. В некоторых населенных пунктах Тюменской области началась эвакуация. Каким еще регионам грозит паводок?

Утром 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 970 см, сообщило правительство Курганской области. В некоторых населенных пунктах Кетовского округа вода превысила 11 м, в районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 5,3 м. Власти призвали жителей подтопляемых территорий эвакуироваться. Подтоплено более 3 тыс. домов.

Уважаемые жители подтопляемых и затопляемых территорий, не ждите, пока вода подойдет к вашим домам, эвакуируйтесь заранее. Перечень подтопляемых территорий размещается на ресурсах МЧС России по Курганской области, правительства региона и администраций муниципальных образований,— подчеркивается в сообщении правительства.

С 8 апреля в Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В 16 развернутых пунктах временного размещения находится 924 человека, в том числе 217 детей. По прогнозам МЧС, в области могут быть затоплены 4,3 тыс. домов, а в зону паводка — попасть 18 тыс. человек, сообщает «Коммерсант».

Тревожная ситуация складывается и в Тюменской области. Там затоплена трасса, ведущая в Казахстан, писал DK.RU, многие районы области ожидают прихода большой воды. Губернатор Александр Моор призвал жителей Казанского и Ишимского районов и города Ишима срочно эвакуироваться: «Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место — к родственникам или в ПВР». Вода там поднялась уже выше 8 м, это критическая отметка. Моор предупредил, что уровень будет расти: «Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них».

Пик паводка в Тюменской области власти прогнозировали на 23-25 апреля. Под водой могут оказаться свыше 9 тыс. жилых домов в 94 населенных пунктах. Сотрудники МЧС и даже простые жители срочно возводят дамбы.

Напомним, первым с волной паводка столкнулся Орск — вода в реке Урал экстремально поднялась и прорвала дамбу в нескольких местах. Уровень воды в населенных пунктах достигал 9 м.

5 апреля стихия дошла до Оренбурга, в зоне подтопления оказались 87 населенных пунктов, затоплены более 6 тыс. жилых домов, 9 тыс. приусадебных участков и 40 низководных мостов. По данным Минстроя РФ, ущерб жилью от наводнения в регионе превысил 21 млрд руб.

Сейчас в Оренбургской области уровень воды падает. «С определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Уровень воды в этих городах еще выше опасных отметок, но устойчиво снижается. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал», — отчитался глава МЧС Александр Куренков. Однако местные жители жалуются на то, что их дома стали непригодны для жизни, в населенных пунктах катастрофическая ситуация с питьевой водой — центральное водоснабжение отключено, того, что подвозят власти, не хватает, бутилированная вода исчезла из магазинов, а люди вынуждены брать воду из луж.

На совещании с Владимиром Путиным глава Минстроя России Ирек Файзуллин, побывавший в зоне затопления, сообщил, что в Оренбургской области обследовано более 1,2 тыс. пострадавших от паводка домов. Путин, выслушав доклад, распорядился вовремя организовать работу по оценке ущерба от паводков. «Только чтобы без пауз», — сказал он (цитата по Российской газете).

Основной удар весеннего паводка коснется Урала, Западной Сибири и Северного Казахстана, рассказал в интервью «Ленте.ру» главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов. По словам эксперта, подобных экстремальных событий в Центральной России ждать не стоит.

Среди главных причин наводнения в регионах Урала Михаил Болгов назвал большое количество снега и его интенсивное таяние. Этот процесс очень сложно прогнозировать, поскольку нужно учитывать и скорость таяния, и скорость распространения паводочной волны, и прочность льда, и саму вероятность ледового затора:

Так получилось, что в этом географическом регионе сформировались довольно большие относительно климатической нормы запасы снега. Они начали очень быстро таять, и на фоне глубокого промерзания почвы это привело к большому объему половодного стока. […] Тут виновных искать негде. Гидрометцентр не виноват, что в этих регионах выпало столько осадков. Так сложились климатические процессы.

Росгидромет тоже не мог предвидеть, что вода так сильно поднимется. По прогнозам ведомства, вода в уральских реках должна была подняться в среднем от 0,5 до 2,5 м. «Это предел прогнозирования. Ведь нужна сеть для мониторинговых наблюдений, нужны модели, методы, которые нужно постоянно развивать и иметь квалифицированных специалистов в штате, чтобы управлять на основе этих прогнозов. А это не всегда есть, поэтому все действия сопровождаются ошибками», — объяснил Болгов.