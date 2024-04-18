Замглавы Екатеринбурга и Гильдия строителей Урала поспорили из-за плитки на Плотинке

Алексей Бубнов заявил журналистам, что разрушения возникли из-за передвижений тяжелой техники, в частности в День строителя. Строители это заявление опровергли. Возможно, вице-мэр перепутал праздник.

Сегодня заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал качество ремонта улично-дорожной сети: обнаружил несколько дефектов на тротуарах в центре города и поручил их устранить. Журналисты поинтересовались судьбой плитки на Плотинке, уложенной в 2022 г.: с наступлением весны стало понятно, что она скоро придет в негодность.

Причина разрушения — ненадлежащая эксплуатация: были праздники, массовые мероприятия в честь 300-летия города. По улице ездила тяжелая техника. Например, в День строителя, — цитирует чиновника 66.ru.

Покрытие отремонтируют после майских праздников, за счет городского бюджета, потому что это негарантийный случай, пишет Justmedia.ru.

Слова вице-мэра прокомментировали в Гильдии строителей Урала, которая выступает организатором главного отраслевого праздника.

Заявление о том, что якобы тяжелая техника в День строителя повредила плитку в Историческом сквере, противоречит действительности. Выставка техники проводилась исключительно на проезжей части проспекта Ленина в строгом соответствии с требованиями к весу и габаритам. Более того, ее монтаж и демонтаж состоялся в рекордно короткие сроки, чтобы как можно скорее вернуть автомобилям полный доступ к проспекту. Мы считаем недопустимым перекладывать ответственность за некачественную работу на крупнейший отраслевой праздник в нашей стране и строительную отрасль города в целом, — сказал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Своей версией произошедшего в телеграм-канале поделился уральский политолог Алексей Шабуров. Он опубликовал фото «поехавшей» плитки плитки, сделанное 23 августа прошлого года:

Перед этим был День города. В процессе его подготовки и празднования какая только техника по Плотинке не ездила. Эта техника и убила плитку, а зима окончательно доделала дело. В общем, вице-мэр Бубнов прав, что это техника, но перепутал праздник.

Ранее DK.RU писал, что плитку на Плотинке обновили в ходе его реконструкции в 2022 г., в преддверии 300-летия города. Тогда на все работы по благоустройству сквера выделили 150 млн руб. из городского и областного бюджета.

Широко обсуждается в СМИ еще одно заявление Алексея Бубнова — оказалось, что он активно пользуется кикшерингом, оформил годовую подписку на Whoosh, и накатал на электросамокате уже 427 км. Он заявил, что главной проблемой этого вида транспорта считает водителей, которые ездят по тротуаром на высоких скоростях:

Как транспорт, меня электросамокаты устраивают. Но я критически оцениваю электросамокатчиков, которые абсолютно безбашенно гоняют на скорости 25 км/час. Штрафовать, видимо, их надо. Сложно сказать, каким должен быть размер штрафа, но он должен заставить человека задуматься, — высказался Алексей Бубнов.

Ранее DK.RU рассказывал, что необходимо делать, если произошло ДТП с участием средства индивидуальной мобильности — читайте об этом в материале «Электросамокаты: Париж запретил, Москва ограничивает, Екатеринбург ждет нового сезона»