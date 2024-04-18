Инфляция в Свердловской области оказалась выше, чем по России. Что происходит?

Аналитики Банка России объяснили ускорение роста цен в регионе высокой потребительской активностью и возросшими издержками производителей и поставщиков.

Уральское ГУ Банка России опубликовало данные о росте цен в регионе. По данным ведомства, инфляция в марте составил 7,8% в годовом выражении — это больше, чем по УрФО (7,43%) и по России в целом (7,72%). Рост цен стимулирует высокая активность покупателей, что позволяет производителям и продавцам закладывать в цены растущие издержки.

К значительному увеличению издержек приводят кадровые проблемы. Работодатели повышают зарплаты, чтобы удержать действующих сотрудников и привлечь новых — особенно остро эта проблема стоит в сельском хозяйстве. В результате стоимость сметаны, йогурта, сыра и сосисок выросла, цены на молоко и сливочное масло продолжают расти. Годовой прирост цен на продовольственные товары в марте увеличился до 7,74%.

На фоне роста спроса увеличились цены на непродовольственные товары, такие как обувь, парфюмерия, косметика и строительные материалы. В марте цены на них были на 7,38% выше, чем годом ранее.

В Свердловской области растет объем ввода жилья. Чтобы обустроить новые квартиры и дома, свердловчане активно покупают материалы для ремонта. Производители не успевают нарастить производство, чтобы удовлетворить этот высокий спрос. Из-за этого подорожали обои, древесно-стружечные плиты, интерьерные и фасадные краски. В марте цены на них росли быстрее, чем в феврале. Услуги поклейки обоев и облицовки кафельной плиткой тоже подорожали, — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Туристы проявляют повышенный интерес к путешествиям по России, что спровоцировало рост цен на авиабилеты. Компании сталкиваются с увеличением затрат на обслуживание оборудования — это сказалось на стоимости подписки на онлайн-видеосервисы и оплате доступа к интернету. Рост цен на услуги в марте текущего года составил 8,54% к марту прошлого года.

На днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ прошла свой пик — то есть жесткая денежно-кредитная политика принесла ожидаемые результаты. В случае, если инфляция продолжит падать и наберет необходимую скорость, регулятор начнет снижать ключевую ставку.

Ранее DK.RU писал, что в конце марта совет директором Банка России оставил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание Совета директоров Банка России, где будет рассматриваться аналогичный вопрос, запланировано на 26 апреля.