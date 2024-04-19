Свердловская область берет курс на реиндустриализацию и креатив

Это должно развить локальную идентичность, потому что вложения в креативные индустрии на базе промышленности помогут диверсифицировать экономику малых и средних городов региона.

Директор школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Ирина Тургель, которая также является руководителем проекта «Креативная реиндустриализация городов «второго эшелона» в условиях цифровой трансформации» высказалась по поводу внедрения стандартов для креативных индустрий в Свердловской области.

«Важно найти маркеры, которые способны сформировать локальную идентичность в уникальных формах, привлекательных для инвестиционных вложений, — поясняет Ирина Тургель. — Для Свердловской области фактором, оказывающим влияние на формирование локальной идентичности, является индустриальная специфика, на которую и следует делать ставку. Ведь ядро экономики многих городов нашего региона — промышленное предприятие. Еще одна распространенная практика — наличие предприятий, которые уже перестали работать, но их здания, цеха, остаются частью городского ландшафта. И нам важно использовать местное культурно-историческое наследие для продвижения наших интересов как внутри страны, так и за ее пределами».

С одной стороны, в регионе уже развиваются успешные креативные проекты, использующие промышленный потенциал, опыт которых можно масштабировать. С другой стороны, инвестиции в креативные индустрии на базе промышленности помогут диверсифицировать экономику малых и средних городов региона, повысить уровень жизни в них.

«Среди успешных примеров реализации креативных проектов, использующих промышленный потенциал региона — «Северская домна» в Полевском, «Лето на заводе» в Сысерти, Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме, «Домна» и «Л52» в Екатеринбурге и другие.

Вместе с тем потенциал развития немалый. Например, можно развивать креативные пространства в Первоуральске, где находится старейший среди уральских трубных заводов ПНТЗ, в Черноисточинске — Демидовский железоделательный завод, в Арамили — «Нити х Нити» на месте Арамильской суконной фабрики, в Нижнем Тагиле — «Самородок» в колледже прикладных специальностей и многое другое», — перечисляет Ирина Тургель.

У Свердловской области есть регионы-конкуренты, в которых также эффективно развивается промышленность, добавляет эксперт: Челябинская, Кемеровская, Нижегородская, Ростовская, Оренбургская области, Пермский край, Башкирия. Однако с точки зрения позиционирования статус промышленного региона — «Урал — опорный край державы», «Урал промышленный», «горнозаводская цивилизация» — закрепился за Уралом, преимущественно за Челябинской и Свердловской областями.

Формировать локальную идентичность с акцентом на промышленную составляющую Свердловской области предстоит, конкурируя или объединив усилия с регионами-соседями, полагает эксперт.

«С одной стороны, в Челябинской области и Пермском крае не первый год развивают креативные индустрии и промышленный и индустриально-экологический туризм. По некоторым позициям соседи нас даже опередили и могут составить конкуренцию. С другой, кажется логичным работать над созданием единого бренда креативной реиндустриализации. Объединение усилий поможет сделать нашу локацию значимой точкой на общероссийской карте и повысит информированность об индустриальных городах и моногородах региона. В итоге сделает привлекательным конкретный город и для туристов, и для инвесторов, и для местного населения, у которого, хочется надеяться, будет формироваться лояльность к месту проживания, желание остаться жить и развивать это пространство», — объясняет Ирина Тургель.

Вместе с тем предстоит решить и проблемы, отмечает эксперт. Одна из них — нужно переломить негативное стереотипное представление о моногородах как о серых, скучных, в некоторых случаях депрессивных локациях. Вторая проблема — сложный доступ в ЗАТО и на действующие промышленные предприятия, что также затрудняет развитие креативной составляющей. И главное — развивать предстоит не только индустриальные локации, но и инфраструктуру в целом: общественные пространства, логистику, предприятия общепита и пр.

Напомним, мы уже писали о том, что в Свердловской области внедрят стандарт для креативных индустрий. Опорной организацией развития креативных индустрий на Урале назначен Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

СОФПП совместно с АСИ (Агентство стратегических инициатив) предстоит формирование региональной экспертной группы по разработке и внедрению стандартов развития креативных индустрий в Свердловской области. Предполагается, что в ее состав войдут специалисты с предпринимательским и продюсерским опытом в различных сферах креативных индустрий, а также эксперты в сфере образования, представители медиа и СМИ, индустрии моды, предприниматели, занятые в области народных художественных промыслов, и эксперты в сфере ИТ.

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