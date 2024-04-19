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«Уральские авиалинии» поставили рекорд по числу полетов за счет ближнего зарубежья

«Уральские авиалинии» поставили рекорд по числу полетов за счет ближнего зарубежья
Иллюстрация: Тг-канал "Уральских авиалиний"

Такого количества рейсов, как за последние три месяца, авиакомпания еще не выполняла. Это связано с возобновлением полетов в Ташкент, Ереван, Стамбул, Баку, Самарканд, Фергану, Карши, Наманган.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» за первые три месяца 2024 г. обслужила более 1,9 млн пассажиров, что стало рекордным показателем за всю историю компании, пишет Ъ-Урал.

Услугами компании за первый квартал воспользовалось на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г., и на 9% больше допандемийного 2019 г. За этот период по России совершили перелеты более 1,1 млн человек, около 110 тыс. пассажиров купили билеты на международные направления, почти 700 тыс. человек летали в страны СНГ. Всего «Уральские авиалинии» за три месяца выполнили чуть больше 11,8 тыс. рейсов: из них около 6,6 тыс. внутри страны, 635 за рубежом, 4,6 тыс. В СНГ.

В марте авиаперевозчика выбрали более 660 тыс. пассажиров на 4 тыс. рейсах, что на 18% и 16% соответственно выше, чем за прошлогодний март.

Успехи авиакомпании в первом квартале во многом связаны с возобновлением международных рейсов по популярным маршрутам: Ташкент, Ереван, Стамбул, Баку, Самарканд, Фергана, Карши, Наманган, — сказано в сообщении компании.

За февраль «Уральские авиалинии» перевезли рекордные 597 тыс. пассажиров: 323 тыс. пассажиров были перевезены на рейсах по России, 30,1 тыс. — на международных направлениях и 243,8 тыс. — в сторону СНГ.

Напомним, что «Уральские авиалинии» с 4 апреля возобновили прямые перелеты в Пекин. Вылеты будут осуществляются три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость авиабилета в одну сторону от 29 тыс. руб.

В летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин. С середины мая «Уральские авиалинии» планируют возобновить полеты в Харбин из Екатеринбурга. О точной дате запуска будет объявлено дополнительно.

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Автор: Татьяна Юстус
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