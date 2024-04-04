Возобновлены прямые перелеты из Екатеринбурга в Пекин

Сегодняшний рейс в Китайскую народную республику из Екатеринбурга — первый за четыре года. Далее они будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

С 4 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург.

Вылеты будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость авиабилета в одну сторону от 29 150 руб.

В новом летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин. С середины мая «Уральские авиалинии» планируют возобновить полеты в Харбин из Екатеринбурга. О точной дате запуска будет объявлено дополнительно.

Также в этом году «Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Они осуществляются на регулярной основе по понедельникам, средам, четвергам и субботам. «Удобное расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, ведь оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов», — сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Ранее мы писали, что в этом году из Екатеринбурга без пересадок можно будет улететь на Каспийское море. Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Махачкалу с 29 апреля. Летать в столицу Дагестана будет авиакомпания Nordwind. Перелеты будут вестись по понедельникам и пятницам, время в пути составит 3 часа.

Планируется, что летать в Дагестан будет Boeing 737-800 — пассажирский самолет для авиалиний малой и средней протяженности.

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