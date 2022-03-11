Минфин придумал, как тратить замороженный резерв под санкциями

Предполагается, что для погашения российских внешних обязательств заемщики из «недружественных» стран будут использовать средства замороженных золотовалютных резервов.

Министр финансов Антон Силуанов на совещании правительства с президентом по мерам поддержки экономики заявил, что власти разработали специальный порядок обслуживания российского внешнего долга для противодействия ограничениям, сообщают Ведомости. По словам министра, российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов (ЗВР). «Возможность получения средств в валюте будет зависеть от введенных ограничений», — привела пресс-служба Минфина слова Силуанова:

Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства. При получении отказа или неполучении ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами.

Как ранее разъяснял в своих документах ЦБ, минфин предлагает заемщикам, по крайней мере, из «недружественных» стран, получать платежи в рублях на спецсчета в российских банках, а выводить эти средства из страны можно будет исключительно в результате конвертации с применением валюты из резервов. В итоге кредиторы из России и стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства в рублях, а при наличии специального разрешения — в валюте долга.

Кредиторы из «недружественных» стран могут открыть в российском банке специальный рублевый счет типа «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Счет типа «С» будет предполагать осуществление любых операций с ценными бумагами, налоговых платежей и переводов между такими счетами. Именно в этом и состоит одно из предназначений ЗВР — они используются для оперативной конвертации российской валюты в иностранную и наоборот.

Ответственность за невыплату будет лежать и на тех, кто арестовал средства, отмечал руководитель направления макроэкономического анализа и прогнозирования ЦМАКПа Дмитрий Белоусов: «Наш валютный долг является длинным, и в сложившейся ситуации его возможно погашать короткими средствами. Если не будет сложностей политического характера, Минфин сможет заплатить купон 16 марта».

Объем внешнего долга России, по оценке ЦБ, составлял $478,2 млрд на 1 января 2022 г. В эту сумму входят обязательства как государства, так и бизнеса. Международные резервы ЦБ по состоянию на 18 февраля 2022 г. составили $643,2 млрд. Под санкции попала примерно половина этой суммы. Объем ФНБ на конец января составлял около $180 млрд, из них заморожено около 50%.

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