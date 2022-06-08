Нет поставок — нет лоукостера. S7 заморозила проект дочерней компании

Лоукостер Citrus должен был начать летать уже этим летом, его «домашними» портами должны были стать Омск и Казань. Однако из-за приостановки поставок в РФ проект просто не может состояться.

Российская авиакомпания S7 решила пока отказаться от создания своего лоукостера. В официальном заявлении компании говорится:

В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.

Лоукостер должен был начать выполнять рейсы уже этим летом, первые полеты были запланированы в Омск и Казань.

Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова отметила, что «команда в полном составе продолжит работу в холдинге», в том числе по выполнению рейсов совместно с авиакомпанией «Глобус», на базе которого создавался лоукостер. Сейчас в сертификате юрлица «Глобус» есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта.



Новость не стала неожиданностью для рынка. В конце марта пресс-служба Омского аэропорта сообщала, что S7 «приостановила запуск программ лоукостера» в регионе.

Напомним, после начала специальной военной операции России в Украине отечественные авиакомпании попали в крайне сложное положение. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Кроме того, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. После этого лизингодатели начали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, международные рейсы были массово отменены. S7 не осуществляет международные рейсы с 5 марта.

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