Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.06
60,95
64,56
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Нет поставок — нет лоукостера. S7 заморозила проект дочерней компании

Нет поставок — нет лоукостера. S7 заморозила проект дочерней компании
Иллюстрация: пресс-служба S7

Лоукостер Citrus должен был начать летать уже этим летом, его «домашними» портами должны были стать Омск и Казань. Однако из-за приостановки поставок в РФ проект просто не может состояться.

#САНКЦИИ#АВИАОТРАСЛЬ#НОВОСТИ

Российская авиакомпания S7 решила пока отказаться от создания своего лоукостера. В официальном заявлении компании говорится:

В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.

Лоукостер должен был начать выполнять рейсы уже этим летом, первые полеты были запланированы в Омск и Казань.

Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова отметила, что «команда в полном составе продолжит работу в холдинге», в том числе по выполнению рейсов совместно с авиакомпанией «Глобус», на базе которого создавался лоукостер. Сейчас в сертификате юрлица «Глобус» есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта.

Новость не стала неожиданностью для рынка. В конце марта пресс-служба Омского аэропорта сообщала, что S7 «приостановила запуск программ лоукостера» в регионе.

Напомним, после начала специальной военной операции России в Украине отечественные авиакомпании попали в крайне сложное положение. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Кроме того, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. После этого лизингодатели начали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, международные рейсы были массово отменены. S7 не осуществляет международные рейсы с 5 марта.

Читайте также: Китай закрыл свое небо для самолетов из России

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Под риском все активы, включая недвижимость, золото и криптовалюты», — Андрей Мовчан«Под риском все активы, включая недвижимость, золото и криптовалюты», — Андрей Мовчан
  • Глава УГМК Андрей Козицын попал под западные санкцииГлава УГМК Андрей Козицын попал под западные санкции
  • Парадокс на рынке труда: пока одни готовят сокращения, другие остро нуждаются в кадрахПарадокс на рынке труда: пока одни готовят сокращения, другие остро нуждаются в кадрах
  • Демидовский маршрут в Свердловской области стал национальным. Что это дает региону?Демидовский маршрут в Свердловской области стал национальным. Что это дает региону?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.