«Некоторые были готовы продать объекты с дисконтом 30–40%»

Продавцы и покупатели вторичного жилья отреагировали на объявление частичной мобилизации очень эмоционально: первые — скидками, вторые — сокращением просмотров. Рынок новостроек поставлен «на паузу».

После объявления частичной мобилизации число просмотров объявлений и звонков по квартирам, выставленным на продажу на вторичном рынке, сократилось на 20% относительно фоновых значений. Сейчас эти показатели корректируются: плюс 15% относительно конца сентября (данные «Циан.Аналитики»).

В конце сентября эмоциональным было и поведение собственников: некоторые из них были готовы продать свои объекты с дисконтом 30–40% от начальной цены предложения, — отвечает директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в Екатеринбурге в октябре составила 104,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за последние 20 дней на 1% — плюс 1,4%. Сейчас, по оценкам Ильдара Хусаинова, средний дисконт на «вторичку» в крупнейших городах закрепился на уровне 5,9%.

Что касается рынка новостроек Екатеринбурга, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, в сентябре 2022 г. на нем было зарегистрировано около 1,7 тысяч договоров долевого участия в строительстве (сентябрь 2021 г. — около 1,9 тыс.). Число подписанных договоров (прошли регистрацию) — 1,4 тыс. Таким образом, до объявления частичной мобилизации сектор новостроек демонстрировал восстановительный рост спроса. Но в настоящий момент рынок вновь поставлен «на паузу».

По данным УПН, в последнее время разрыв в средней цене 1 кв. м между первичным и вторичным рынком жилья вырос до 25%. До 2021 г. опережающий рост цен на новостройки во многом был результатом качественной переоценки, в последнее время — это итог льготных ипотечных программ и субсидирования со стороны застройщиков.

Льготная ипотека будет действовать до конца текущего года. Напомним, ЦБ РФ ждет сокращения ипотечного рынка. Согласно данным регулятора, с января по август 2022 г. ипотечный портфель банков вырос на 9,7% (до 13 трлн рублей), что заметно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%).

Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки. Это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из-за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков — к отбору заемщиков, — поясняется в докладе регулятора.

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