Госдума: в России не будут вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

Депутаты-единороссы заявили, что никакой потребности в этой инициативе нет, ведь мобилизация завершена. При этом они признали, что в первые недели призыва такую вероятность рассматривали.

В Госдуме не рассматривают инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации. Об этом накануне, 1 ноября, заявили председатели комитетов нижней палаты парламента по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв.

Депутаты заявили, что так как мобилизация в стране завершена, никакой актуальности в данной инициативе нет, поэтому Госдума рассматривать ее не будет. При этом единороссы признали, что вскоре после объявления частичной мобилизации подобную идею обсуждали.

Ранее стало известно, что приказа о прекращении мобилизации от президента не будет. Дмитрий Песков так прокомментировал происходящее:

На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления Администрации президента. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Минобороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток.

Мобилизация в России проходила с 21 сентября. Об ее окончании 28 октября на встрече с Путиным заявил глава Минобороны Сергей Шойгу:

Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется.

Шойгу отметил, что 218 тыс. из числа мобилизованных находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тыс. — действует в составе боевых подразделений. Средний возраст призванных составил 35 лет.

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