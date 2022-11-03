Совет Федерации РФ рассмотрит возвращение к двухлетнему сроку службы в армии

Срок срочной службы может стать в два раза больше. Это, считают сенаторы и депутаты, поможет лучше готовить солдат и увеличит боеготовность армии.

Совет Федерации рассмотрит возвращение двухлетнего срока службы в армии. Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что по инициативе назначены консультации, но уже сейчас он полагает, что она будет принята.

С инициативой возврата к двухлетнему сроку службы в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. Он заявлял, что этот подход эффективнее, ведь за год призывников успевают обучить немногому. В начале ноября такое же мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, заявивший, что «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Депутат считает, что увеличение срока службы повысит боеготовность российской армии. О сроках возможных нововведений не сообщается.

21 октября Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле эта инициатива не обсуждалась, позиции по этому вопросу нет, ключевым при решении должно быть мнение министерства обороны.

Напомним, срок службы в армии России сократили с двух лет до года в 2008 г.

Сейчас в России проходит осенний призыв в армию, он стартовал 1 ноября, а не традиционно 1 октября, так как в России проводили частичную мобилизацию. Сейчас, по заявлению Кремля, мобилизация завершена окончательно, а набранных осенью срочников не будут отправлять в зону СВО.

Также на днях стало известно, что Госдума не будет поддерживать инициативу о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

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