Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
62,09
60,60
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Совет Федерации РФ рассмотрит возвращение к двухлетнему сроку службы в армии

Совет Федерации РФ рассмотрит возвращение к двухлетнему сроку службы в армии
Иллюстрация: ТАСС

Срок срочной службы может стать в два раза больше. Это, считают сенаторы и депутаты, поможет лучше готовить солдат и увеличит боеготовность армии.

#ЗАКОНЫ#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Совет Федерации рассмотрит возвращение двухлетнего срока службы в армии. Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что по инициативе назначены консультации, но уже сейчас он полагает, что она будет принята.

С инициативой возврата к двухлетнему сроку службы в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. Он заявлял, что этот подход эффективнее, ведь за год призывников успевают обучить немногому. В начале ноября такое же мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, заявивший, что «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Депутат считает, что увеличение срока службы повысит боеготовность российской армии. О сроках возможных нововведений не сообщается.

21 октября Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле эта инициатива не обсуждалась, позиции по этому вопросу нет, ключевым при решении должно быть мнение министерства обороны.

Напомним, срок службы в армии России сократили с двух лет до года в 2008 г.

Сейчас в России проходит осенний призыв в армию, он стартовал 1 ноября, а не традиционно 1 октября, так как в России проводили частичную мобилизацию. Сейчас, по заявлению Кремля, мобилизация завершена окончательно, а набранных осенью срочников не будут отправлять в зону СВО.

Также на днях стало известно, что Госдума не будет поддерживать инициативу о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Ранее на DK.RU: Роман Речкин: «Для перехода к мобилизационной экономике придется изменить Конституцию»

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноябряСрочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября
  • Компания УГМК получила разрешение на застройку пустыря у ИсетиКомпания УГМК получила разрешение на застройку пустыря у Исети
  • У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. ТатищеваУ администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева
  • В Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центрВ Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центр
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.