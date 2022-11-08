Wildberries начнет прогонять свои товары через сервис Росаккредитации

Сервис запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке и собирается до конца года проверить на оригинальность не менее 25 млн товаров.

Wildberries проверит товары через сервис Росаккредитации и отметит оригинальную продукцию, сообщает РИА Новости. В первую очередь дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда. Оригинальная продукция будет отмечена специальным знаком, сообщили представители площадки:

Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком. Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появляется отметка Подтвержден сертификат/декларация. В планах до конца года проверить не менее 25 миллионов товаров. Благодаря сервису Росаккредитации и участию крупных торговых площадок, контрафакта при продаже на маркетплейсах становится меньше.

Уточняется, что для начала процедуры верификации предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии. До этого онлайн-площадка начала сотрудничество с Роскачеством - товары, которые прошли проверку и сертификацию в этой организации, стали выделяться государственным Знаком качества на маркетплейсе.

Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев 2022 г. увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до рекордных 1,1 трлн руб., сообщал DK.RU. В первом полугодии 2022 г. GMV (общий объем оборота товаров) компании вырос на 94% год к году, достигнув 628,7 млрд руб., в штуках рост продаж составил 77%. Во втором квартале оборот компании увеличился на 92%, до рекордных 340,1 млрд руб.