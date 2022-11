Love Hurts: умер основатель и фронтмен группы Nazareth Дэн Маккаферти

«Семья потеряла любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», — написал последний живой участник Nazareth Пит Эгнью.

Основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался на 77-м году жизни, сообщил бас-гитарист группы Пит Эгнью на своей странице в соцсети:

Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать. Семья Дэна потеряла замечательного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили.

Уильям Дэниел Маккаферти родился 14 октября 1946 г. в шотландском городе Данфермлин. Свое увлечение музыкой он начал с игры на волынке. В 1965 г. начал выступать в составе группы Shadettes вместе с басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. После прихода Мэни Чарлтона в 1968 г. сменила название на Nazareth.

Первые годы группа не имела успеха. Популярность коллектив обрел в 1975 г. после выхода альбома Hair of the Dog с такими хитами, как Hair Of The Dog, Miss Misery, Guilty, Changing Times, Beggars Day, Rose in Heather, Whisky Drinking Woman и Please Don’t Judas Me. Выпущенная в 1975 г. пластинка разошлась по миру тиражом свыше 2 млн копий.

В дальнейшем Nazareth обрел поклонников благодаря новой обработке песни Love Hurts. В 1975 г. Маккаферти записал сольный альбом под названием Dan McCafferty. Продюсером пластинки выступил бас-гитарист группы Deep Purple Роджер Гловер. В 1987 г. музыкант выпустил второй сольный альбом Into the Ring.

В начале 1990 г. группа впервые посетила Советский Союз, сыграв шесть аншлаговых концертов в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский». После этого Nazareth еще несколько раз приезжали в СССР и в Россию, в том числе совершили прощальный тур по городам страны в 2013 г. 4 марта 1998 г. группа дала концерт в Доме культуры шахтерского поселка Кедровка в 30 км от Кемерово. Как оказалось, аренда Дворца спорта на 4 тыс. мест не была оплачена, а свободным оказался только зал в Кедровке.

В августе 2013 г. Дэн Маккаферти покинул Nazareth из-за болезни легких, перед чем записал вместе с группой альбом Rock 'n' Roll Telephone. Когда выяснилось, что у Дэна эмфизема легких и ему трудно ездить в туры, фронтмен сообщил об этом группе. Хотя мог петь и дальше, может, чуть хуже. Но он отказался и стал помогать коллегам в поисках нового вокалиста, объяснял ему приемы пения, необходимые для Nazareth. Прессе музыкант сказал:

Пойти в студию и спеть это не то же самое, что давать концерты. Я всегда могу записать еще один альбом, но каждый раз выходить на сцену, проводить там по 1 часу 45 минут и брать с людей деньги за то, что они пришли на меня посмотреть — этого я не могу.

При этом Дэн Маккаферти не хотел сдаваться. Записал в 2019 г. Last Testament, свой уже сольный релиз. В июле 2022 г. скончался другой основатель группы — гитарист Мэнни Чарлтон. Таким образом, Эгнью остался последним из коллектива друзей, создавших Nazareth в 1968 г.

