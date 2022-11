Аборты и компьютерные игры: что сегодня запрещали в России?

Вице-премьер Татьяна Голикова прорабатывает запрет на аборты для девушек в возрасте от 15 до 18 лет. Голикова поручила Минздраву проработать вопрос «о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей). Срок исполнения — 1 февраля 2023 года». Сейчас в соответствии с п. 2 ст. 54 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» сейчас несовершеннолетние старше 15 лет имеют право самостоятельно дать согласие на прерывание беременности. Прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает проведение аборта по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель и до 22 недель по социальным показаниям.

Голикова также планирует запретить размещения в палатах женщин, планирующих аборт, и тех, которые сохранили беременность. Кроме того, Минздрав вместе с Минтрудом должен разработать и утвердить порядок консультирования и анкетирования россиянок, принимающих решение — прервать беременность или нет. Форму согласия на проведение аборта премьер приказала переименовать из «листа прерывания беременности» в «лист сохранения беременности».

Так же в Госдуме были обеспокоены моральным обликом подрастающего поколения и составили список из десятков компьютерных и видеоигр, в которых «есть ЛГБТ-персонажи». Автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что под запрет из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, попали:

Inquisition, Assassin's Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и др. Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы.Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений.